Clujeanul care vrea să-i ia locul lui Nicuşor Dan: Trebuie să ne apropiem de Platforma 100. Cioloş, singurul capabil să coaguleze forţele reformatoare

USR îşi alege sâmbătă noua conducere în cadrul congresului naţional care are loc la Cluj-Napoca. Pentru funcţia de preşedinte al USR şi-au depus candidatura patru membri, printre care şi actualul preşedinte Nicuşor Dan. Ceilalţi contracandidaţi sunt Emanuel Ungureanu, Şerban Marinescu şi Cornelia-Florina German. „Adevărul” a discutat cu Emanuel Ungureanu despre perspectiva lui privind restartarea partidului.

De ce are nevoie în plus, după părerea dumneavoastră, leadershipul USR? Ce aduceţi dumneavoastră nou?

Eu aduc un plus de curaj şi un plus de siguranţă. Electoratul nostru nu e foarte diferit de ceea ce numesc partidele tradiţionale ca fiind electoratul lor – noi nu suntem foarte diferiţi de ceilalţi, decât dacă demonstrăm că vrem să facem altfel de politică. Pornim de la ideea că nu suntem în mod obligatoriu altfel şi am demonstrat asta în ultimul timp- am fost destul de dezorganizaţi, destul de dezbinaţi, am transmis un mesaj destul de neclar în ceea ce-l priveşte pe domnul Cioloş. Noi trebuie de aici încolo să dăm un restart şi să spunem că suntem cu adevărat diferiţi prin ritm, prin viteză, lumea nu mai aşteptă ca noi să ne consolidăm până în 2019, să fim un partid de 5% ca PMP sau ALDE, pentru ca ulterior să sperăm că cineva va salva România în locul nostru. E în mod clar nevoie de o apropiere rapidă de Platforma 100, de o coagulare a forţelor de centru-dreapta, pentru că PNL este în pragul disoluţiei. Trebuie să renunţăm la o anumită formă de puritanism pentru ca noi să dăm o şansă ca în 2020 o coaliţie solidă să bată PSD. Altfel vom vorbi şi în 2040 că ce bine ar fi să avem o autostradă între Bucureşti şi Cluj.



Eu nu cred într-un partid de de buzunar. Un partid de de buzunar poate fi în buzunarul oricui. Eu cred într-un USR mare, curajos, cu spirit de luptă, cu o altă energie şi, mai ales lidershipul are nevoie de o mai mare viteză de reacţie la ceea ce se întâmplă în spaţiul public.

Cum vedeţi concret colaborarea cu Platforma 100 a lui Dacian Cioloş?

Oricât de mult aş refuza ideea alipirii unei platforme, a unor idei de o anumită persoană, trebuie să recunoaştem că persoana care a capabilizat la ultimele alegeri voturile de centru dreapta, atâtea câte au fost, a fost domnul Cioloş, în mod clar nu din cauza lui a pierdut alegerile PNL. În mod clar noi nu am fi putut avea mai mult de un 9% sănătos. E clar că singura figură capabilă să coaguleze la această oră aceste forţe reformatoare ale societăţii este domnul Cioloş. Ceea ce spun legat de leadershipul USR îndrăznesc s-o recomand şi liderilor Platformei România 100 – e nevoie de desprinderea de acest ritm ardelenesc şi de coagularea cât mai rapidă a unor forţe până în 2019.

De ce credeţi că au apărut aşa repede disensiuni mari într-un partid mic precum USR-ul? Cum se poate rezolva această problemă?

Eticheta de nehotărâţi, amatori şi dezbinaţi e „meritul nostru”, al tuturor. Am spus şi în scrisoarea mea de intenţie că nu suntem deloc altfel în ceea ce priveşte tendinţa de a ne manifesta în jurul a 3 păcate majore: vanitate, orgoliu, invidie. Dacă nu vom reprima cu atenţie şi bun-simţ aceste tendinţe omeneşti, fireşti, partidul se va dezintegra. În mod cert suntem mai activi pe Facebook, decât în comunităţile noastre, cel puţin până acum. Trebuie să trecem de la SUR care vorbeşte mult, la USR care face mult. Asta nu însemnă nu am fost foarte activi ca parlamentari, e foarte greu de dezlipit o etichetă într-o societate fără o cultură politică solidă. Ultimele alegeri ne arată cât de paradoxal e electoratul nostru- foarte absent la alegeri, iar ulterior foarte prezent în stradă să apere ce puteau să apere uşor prin vot, au apărat în frig, în condiţii foarte grele.



E nevoie de maturitate, responsabilitate ca imaginea unui partid plin de certăreţi, de oameni ce luptă pentru o putere iluzorie să fie schimbată, dar nu să fie schimbată doar de dragul formei, ci chiar să fim oameni responsabili care să renunţăm la orgoliile noastre mărunte pentru un interes general major. Congresul din aceste punct de vedere este o şansă, un restart.

Credeţi că USR suferă de „exces de democraţie”, aşa cum spunea de curând un analist politic?

Indiferent de ce credem noi, e important să vedem substanţa acestui mesaj. Substanţa este că din exterior arătăm lipsiţi de coerenţă, unul dintre aceste aspecte l-am văzut la votul pentru referendum, indiferent cât de mult am explicat noi că a fost un vot de conştiinţă, electoratul nostru, în marea lui majoritate fiind unul care vrea reformă, vrea un stat modern, l-a perceput ca pe formă de laşitate. Nu e vina celor care percep anumit lucruri, ci a modului în care le comunicăm. Dacă comunicăm prost, nu trebuie să ne mirăm că lumea ne percepe aşa. E nevoie de mai multă coeziune, de mai multă disciplină în partid fără a renunţa la transparenţă şi democraţie.

Care este mesajul care ar trebui să rămână din candidatura dumneavoastră dacă nu veţi fi ales preşedinte?

Mesajul meu se referă şi candidatura mea are în centru unitatea partidului, dar nu unitatea în jurul unei singure persoane. USR nu este partidul lui Nicuşor Dan, nu va fi, dacă voi fi ales preşedinte, partidul lui Emanuel Ungureanu. USR trebuie să fie un partid pentru modernizarea rapidă a României, insist pe cuvântul rapid deoarece sunt mii de medici care pleacă anual din România, sute de ingineri foarte buni, IT-işti, exodul de creiere e uriaş, deficitul de încredere e uriaş, avem mare nevoie ca noi să trecem peste orgoliile mărunte, peste nostalgii, peste o boemie prost înţeleasă, să fim acel partid eficient, mobil, suplu, care vine cu soluţii rapide la ceea ce numim ciuma roşie. Nu se poate vindeca România de această ciumă fără un partid puternic, fiecare membru are responsabilitatea unui preşedinte, de aia privesc candidatura mea ca pe o slujbă şi nu ca o funcţie, sunt lucruri complet diferite.

Încă nu s-a cristalizat o doctrină clară a USR-ului, după părerea dumneavoastră care este doctrina potrivită pentru partid?

Mă întorc la excesul de democraţie- şi aici am avut un exces de democraţie. Eu cred că USR poate rămâne o uniune de idei progresiste şi conservatoare, dar trebuie să rămână un partid modern şi îi rog pe colegii mei să privească cu responsabilitate şi bun-simţ la electoratul nostru şi să vadă că în mod evident suntem un partid de centru – dreapta. Trebuie să respectăm această evidenţă şi să spunem clar că majoritatea dintre noi sunt aşa. Asta nu înseamnă că îi excludem pe cei cu vederi de stânga, care trebuie să rămână în partid, dar trebuie să respecte că marea majoritate are această viziune.



Spuneţi-mi trei măsuri pe care le-aţi lua din postura de preşedinte?

În primul rând, cel mai important e să găsim oamenii dinamici din comunităţile unde avem filiale cu 3 membri sau nu avem deloc membri. De exemplu, de la Alba Iulia la acest congres avem o domnişoară delegat care lucrează la SMURD şi care e membru simpatizant, deoarece la Alba Iulia nu avem filială.



Al doilea lucru este să ne concentrăm pe obţinerea unui scor cât mai bun la alegerile parţiale – respectiv – avem alegeri parţiale pe 11 iunie la Lupeni, Târgu-Jiu şi Craiova. Avem candidaţi foarte buni acolo, şi trebuie să-i susţinem.



Al treilea lucru foarte important este să avem o discuţie foarte serioasă cu cei care au iniţiat Platforma 100, să avem o discuţie pragmatică cu echipa domnului Cioloş şi să ne conectăm energiile în aşa fel încât să fim o forţă unită pentru anul 2020 – şi să nu privească electoratul nostru USR ca fiind ceva diferit de Platforma 100.



Care este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă azi USR-ul?



Una dintre cele mai mare probleme ale USR este puritanismul-la această oră după cum arată criteriile noastre de integritate, Maria Magdalena n-ar putea intra în partid. Mă refer mai exact la o întrebare pe care o voi adresa colegilor, nereferindu-mă la o persoană neapărat: „de ce n-ar putea să vină la noi de exemplu Aurelia Cristea sau Adriana Săftoiu, oameni de foarte bună calitate, care în anumite conjuncturi s-au aflat în partide cu oameni nefrecventabili. Statutul prevede că nu poţi să fi membru USR dacă ai fost membru al altui partid. Acest tip de puritanism ne va face să rămânem un partid de buzunar, cred că trebuie să admitem în partid oameni de calitate, dar cred că trebuie să admitem şi că nu există oameni cu biografii perfecte .

Carte de vizită Emanuel Ungureanu

Emanuel Ungureanu (39 de ani) este, acum, profesor de istorie, dar a activat şi ca asistent social şi jurnalist. El este cunoscut în oraş pentru activitatea în cadrul Asociaţiei pentru Solidaritate şi Empatie „Delia Grădinaru”, pe care a înfiinţat-o în 2007. Asociaţia are grijă de peste 100 de copii şi tineri cu insuficienţă renală cronică dependenţi de hemodializă, dializă peritoneală sau transplant renal din toată ţara. Ungureanu a fost primul asistent social din România specializat în asistenţa bolnavilor care suferă de insuficienţă renală cronică. El a activat în Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal, fiind coautor al primului ghid cu recomandări privind îngrijirea rinichiului transplantat. Clujeanul a intrat în conflict cu şeful institutului, medicul Mihai Lucan, denunţând inechitatea din sistemul de transplant. De la el a pornit scandalul naţional în care a fost implicat actorul Alexandru Arşinel, căruia i-a fost transplantat un rinichi la Cluj. Este căsătorit şi are un copil.

