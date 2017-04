A fost înlocuit cel mai longeviv director din TVR. Irina Radu, preşedintele Televiziunii Române, i-a luat locul lui Romeo Couţi

Preşedintele-Director General al Televiziunii Române, Irina Radu, a semant, vineri, deciziile de numire ale noilor coordonatori ai structurilor postului de televiziune, fostele mandate fiind valabile până la 31 martie. „Punem pe primul plan rezultatele şi ceea ce publicul vede la televizor şi de aceea am luat decizia de a fixa obiective clare şi de a face o primă evaluare a noilor manageri după 4 luni”, a declarat Irina Radu, Preşedinte-Director General. „Mai precizez că mandatele interimare pot fi întrerupte în cazul în care se modifică organigrama şi/sau se organizează concursuri”, a adăugat aceasta.

Printre cei care au fost înlocuiţi se află şi directorul TVR Cluj, Romeo Couţi, unul dintre cei mai longevivi directori de post regional din ţară, care are 15 ani în funcţie. Pentru a nu alimenta conflictul deja existent între fostul director şi mai mulţi angajaţi, Irina Radu, Preşedintele –Director General al TVR, va ocupa funcţia de coordonator cu atribuţii de director. În luna ianuarie, 35 de angajaţi ai TVR Cluj au înaintat un memoriu către conducerea TVR în care îl considera pe Couţi „responsabil de dezastrul în care se zbate acum instituţia”. Romeo Couţi nu a dorit să comenteze situaţia.

35 de angajaţi împotriva directorului

„Presedintele director-general al TVR, d-na Irina Radu a promis ca va numi oameni noi in funcţiile de conducere, care vor asigura interimatul până la organizarea de concursuri pe posturile respective. Ne-a cerut chiar, într-un mesaj postat pe intranet, să ne exprimăm opiniile vis-a-vis de managementul instituţiei, nemulţumirile pe care le avem şi propunerile pentru îmbunatăţirea activitatii, un "feedback", cum l-a numit d-sa, de care va tine cont în numirile pe care le va face. De la TVR Cluj au plecat zeci de mesaje - unul semnat de 35 de jurnalisti si alte cateva zeci, semnate in nume personal de alti angajati, toate avand un numitor comun- directorul TVR Cluj, Romeo Couti, cel mai longeviv director din SRTV, care le-a supravietuit timp de 15 ani tututor presedintilor-directori generali si pe care il considera responsabil de dezastrul in care se zbate acum institutia”, se arată în scrisoarea trimisă conducerii TVR, în luna ianuarie, de 35 de angajaţi ai instituţiei, din cei peste o sută.