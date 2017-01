Român din SUA, despre protestele anti-Trump: „Se protestează împotriva conduitei, viziunii politice“

Demonstraţii de mai mare amploare ar putea avea loc în weekend-ul inaugural, inclusiv pe 20 ianuarie 2017 când este anunţată învestirea preşedintelui.



Andrei Niţă a plecat în America în 2002. Şi-a văzut visul cu ochii, după ce a ales să-şi construiască un viitor departe de ţară. La doar 21 de ani, absolvent al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Teologie, Andrei a lăsat în urmă familie şi prieteni şi a plecat către o viaţă mai bună. “Simţeam că în România nu am viitor, că nu mă pot realiza, doream mai mult şi ştiam că aici toate dorinţele se împlinesc. Visam la o viaţă mai bună, la un job care să mă mulţumească pe deplin, la o deschidere profesională. Deşi făceam ceea ce-mi plăcea, nu mă simţeam pe deplin fericit”, spune tânărul care lucrase în România în presa centrală.



Cu multă muncă, ambiţie şi eforturi susţinute, a ajuns să lucreze în prezent la Centrul Internaţional de Studiu al Limbilor Străine, unde predă limba română ofiţerilor americani care vor fi trimişi ca ataşaţi la Ambasada SUA din Bucureşti sau ca legături diplomatice la MApN. Acum locuieşte în Columbus-Ohio şi spune că protestele actuale au împărţit SUA în două tabere.



“Nu îmi place Trump, dar l-am votat, pentru că mi-a displăcut Clinton şi mai mult. Stau şi mă întreb dacă au aceste proteste o bază concretă? Depinde pe cine întrebăm, depinde de înclinaţia politică a fiecăruia. Desigur, este clar că mulţi dintre cei care au protestat după alegerile din 8 noiembrie au fost cei mânioşi că Hillary Clinton a pierdut alegerile generale. Acele proteste au fost nefondate, din punctul meu de vedere, şi au fost în exclusivitate organizate de membrii ai partidului democrat, de susţinătorii lui Clinton şi ai lui Bernie Sanders.



Demonstraţiile care vor avea loc în weekend-ul inaugural, la învestirea lui Donald Trump, în oraşe precum New York, Miami, San Diego, Atlanta, Chicago, sunt organizate de americanii care protestează împotriva conduitei, viziunii politice şi alegerii lui Trump în functia de preşedinte al SUA. De altfel, adepţii grupului “not my president”, mişcare care a început pe Twitter şi alte canale sociale nu au nici măcar cea mai mică dorinţă de a accepta faptul că Trump este cel de-al 45-lea preşedinte după ce candidatul republican a câştigat votul electoral, dar a pierdut votul popular”, explică tânărul.



Zeci de manifestaţii în marile oraşe



Mai mult decât atât, spune Andrei Niţă, alţi protestatari sunt preocupaţi de afirmaţiile făcute de Trump cu privire la Mexic şi imigratie, probleme de securitate la graniţă care au rezonat cu suporterii lui.



Cel mai mare protest pare a fi cel care va avea loc în ziua de 21 ianuarie, şi anume Marşul Femeilor în Washington DC şi care ar putea să includă aproximativ 250.000 de persoane care vor să-şi facă vocile auzite. “Femeile nu sunt o glumă!” este lozinca celor care vor merge în Capitala SUA pentru a cere libertăţi de a alege, plata egală la locul de muncă şi drepturi egale între femei şi bărbaţi în Statele Unite. Zeci de proteste sunt plănuite în aceste zile din New York până în Arizona, şi din Florida până în California.

Forţe de securitate, suplimentate

Aproximativ 30 de organizaţii, aproape toate anti-Trump, au obţinut autorizaţii să protesteze înainte, în timpul şi după învestire. Mii de demonstranţi au promis să blocheze învestirea, inclusiv prin blocarea punctelor de control de securitate amplasate pe ruta unei parade organizate cu ocazia învestirii.

Poliţia din Washington şi Secret Service intenţionează să suplimenteze forţele de securitate cu 3.000 de ofiţeri şi 5.000 de membri ai Gărzii Naţionale. Însă cel mai amplu protest va fi Marşul Femeilor la Washington, la o zi după învestire, la care organizatorii spun că aşteaptă 200.000 de oameni.

