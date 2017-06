Medic de 31 de ani, navetist în Bărăgan: „Oamenii pe care noi îi admirăm, profesorii noştri, la fel au început“

Autorităţile locale din Călăraşi au pus în practică o strategie de atragere a medicilor specialişti în oraşul dunărean, în condiţiile crizei acute de personal calificat cu care se confruntă de mai mulţi ani spitalele din localitatea reşedinţă de judeţ.



De la 1 iunie 2017, a intrat în vigoare o hotărâre votată în Consiliul Judeţean Prahova, care prevede alocarea a 100.000 de lei lunar pentru stimularea financiară a medicilor care acceptă locuri de muncă în unităţile spitaliceşti locale. Potrivit prevederii, fondul ar trebui să fie suficient pentru bonusarea a 28 de medici nou-angajaţi.



Mai precis, fiecare doctor venit în oraş va primi în plus din partea Consiliului Judeţean, în afara salariului de la Ministerul Sănătăţii, echivalentul a două salarii minime brute, adică 2.900 de lei. În plus, medicii care doresc să se stabilească în Călăraşi ar mai trebui să beneficieze şi de locuinţe de serviciu plătite cu chirii modice.



Singura condiţie pusă de autorităţile locale este ca medicii care intră în schema de bonusare să rămână în oraş minimum doi, în caz contrat fiind nevoiţi să returneze toţi banii primiţi până în momentul demisiei.



Navetă zilnică



Strategia Consiliului Judeţean Călăraşi, mediatizată încă din 2016, a atras în oraşul de la Dunăre, de la începutul anului şi până acum, opt medici tineri, care acoperă acum specializări precum obstretică-ginecologie, oftalmologie, A.T.I., chirurgie generală, O.R.L. sau cardiologie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian“ Călăraşi.



„Am venit cu inima deschisă şi pentru a-mi face meseria, pentru că înainte de toate, asta este menirea noastră. Am găsit un colectiv cu oameni calzi, săritori, solidari şi o conducere care face tot posibilul pentru a acoperi deficitul de medici. Nu m-am gândit că vin în provincie, că e departe, aşa cum fac alţi colegi. Trebuie doar să ne facem meseria“, spune Andrei Dumitrescu (31 de ani), medic specialist în Obstretică Ginecologie, unul dintre cei care au acceptat provocarea de a lucra în Bărăgan.



Medicul locuieşte în Bucureşti, unde a făcut şi rezidenţiatul, la Maternitatea Bucur. Soţia este tot medic, rezident în medicină internă, iar cei doi cresc un bebeluş acum în vârstă de 4 luni. „Oamenii pe care noi îi admirăm, profesorii noştri, la fel au început. În provincie, făcând naveta. Nu mă plâng de nimic, a fost opţiunea mea şi nu cred că m-am înşelat. Trebuie să reatragem pacientul la spitalul din Călăraşi pentru că avem un colectiv de profesionişti“, este de părere medicul. Andrei Dumitrescu, alături de alţi doi colegi navetişti, vin şi pleacă din Călăraşi cu o singură maşină pentru a scădea costurile transportului. Preţul carburantului se ridică la 1.200 de lei lunar, iar salariul oficial al medicului este de 4.000 de lei impozabili.



Mai este nevoie de încă zece doctori



Şefii Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian“ Călăraşi se arată încrezători că vor reuşi să acopere în curând toate „găurile“ din schema de personal „Încercăm să acoperim toate gărzile şi toate secţiile cu medici specialişti. Facem toate demersurile care se impun pentru a le oferi doctorilor condiţii corespunzătoare de lucru şi cazare. La acest moment ar mai fi nevoie de încă zece medici pentru a acoperi deficitul pe ATI, cardiologie, nefrologie, oncologie“, a declarat Adrian Comşa, managerul interimar al spitalului.