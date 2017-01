Cum a ajutat un primar o gravidă să nască pe un viscol cumplit: „Acolo am fost când copilul a scos primul ţipăt“

Pentru că ambulanţa pe care femeia a solicitat-o de urgenţă a rămas blocată în nămeţi, localnicii s-au mobilizat şi au ajutat la aducerea pe lume a copilului.

„Tânăra de 23 de ani, căreia îi venise sorocul să nască, a cerut o ambulanţă, însă, din păcate, din cauza vremii nefavorabile, aceasta nu a putut ajunge. La locuinţa femeii se aflau mai mulţi vecini, dar şi o asistentă medicală din comună pe care am adus-o noi pentru a ajuta copilul să vină pe lume. Şi eu, şi viceprimarul Mihail Pascu, dar şi şeful de post, Radu Petcu, am ajutat la venirea pe lume a fetiţei”, a explicat Nelu Tatu(PNL), primarul comunei Vâlcelele.

Momente unice

Edilul spun că nou-născutul este sănătos, însă momentele prin care a trecut sunt unice. “Nici nu ştiu să vă spun ce sentimente m-au încercat. Am 3 copii şi 2 nepoţi, dar nu am trăit niciodată aşa ceva. M-am bucurat că totul s-a încheiat cu bine, mama şi copilul au ajuns în cele din urmă la spitalul din Călăraşi. Cu ajutorul prefectului George Iacob, vineri după-amiază, la ora 17.00, lehuza şi fetiţa au fost duse în siguranţă la spital. Domnul prefect a trimis o tanchetă pentru că niciun alt utilaj nu putea înainta prin nămeţi”, a explicat primarul.

Acesta spune că tânăra mămică, Denisa Nedelcu, de 23 de ani, din satul Floroiaca, a născut fără probleme. “Nu mă pricep la termeni medicali, am încercat să facem totul pentru a nu exista complicaţii. Dimineaţa la 5, 30, femeia a intrat în travaliu. La 9 si 20, cu ajutorul nostru a adus pe lume o fetiţă sănătoasă. Acolo am fost când copilul a scos primul ţipăt. Şi mama plângea, şi copilul… ce să vă mai spun? Am fost tot timpul în legătură cu domnul Raed Arafat pentru a-l ţine la curent. Ne-a sprijinit cu sfaturi şi ne-a spus că cel mai important este ca femeia să elimine placenta pentru a nu se ajunge la complicaţii”, a spus Ionel Tatu.

Ajutor pentru familia sărmană

Acum primarul din Vâlcelele spune că se pregăteşte pentru botezul micuţei şi va supune votului Consiliului Local o hotârâre pentru acordarea unui ajutor tinerei familii. “Va fi un copil norocos şi sănătos pentru că s-a născut într-o zi mare, de Bobotează. Ne gândim şi la nume: Ionela sau Mihaela, după numele meu şi al viceprimarului. Vreau să îi ajutăm cu haine şi alimente pentru că sunt sărmani. Facem pomana până la capăt!”, a explicat primarul.

