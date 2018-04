Consilierii locali, convocaţi în şedinţă extraordinară. Ce proiecte vor fi dezbătute

În cadrul unei cooperări internaţionale a fost propus spre finanţare ţi proiectul cu titlul W-TEN – Călăraşi – Borovo, noduri bine conectate la reţeaua TEN-T de transport. Acest proiect este depus în parteneriat de către Municipalitatea Belene, Bulgaria şi Consiliul Judeţean Giurgiu

Iată ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Managementul comun al riscului pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de urgenţă” („Joint risk management for efficient reactions of the local authorities in the emergency situations”).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între UAT Municipiul Călăraşi şi Municipalitatea Borovo, Bulgaria pentru depunerea şi implementarea proiectului transfrontalier „W-TEN – Călăraşi – Borovo noduri bine conectate la reţeaua TEN-T de transport ”