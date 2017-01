Cele mai puternice sucuri care detoxifică. Când e indicat să le bem şi ce fructe e interzis să combinăm

Sucurile naturale sunt cel mai bun medicament pentru refacerea, regenerarea sau vitaminizarea organismului şi au calităţi purificatoare. Dacă se adaugă mai mult de 3 feluri şi sunt bine coapte, ele furnizează organismului minerale, vitamine şi toate glucidele de care acesta are nevoie. Sucurile de legume sunt regeneratoare şi îmbunătăţesc metabolismul. Ele conţin toţi aminoacizii, mineralele, sărurile, enzimele şi vitaminele necesare.

"Sucurile conţin toţi aminoacizii, mineralele, sărurile, enzimele şi vitaminele necesare organismului, cu condiţia să fie proaspete, crude, fără conservanţi şi să fie extrase în mod corect din legume. Cea mai bună variantă este storcătorul centrifugal conceput special pentru extragerea acestor sucuri, dar se poate folosi şi un storcător obişnuit”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Specialiştii avertizează însă că acestea trebuie consumate crude, fără să îndulcite cu zahăr, deoarece o mare parte din nutrienţi se pierd, iar efectul scontat pentru sănătate nu mai este acelaşi. “Sucurile de citrice, cele mai indicate iarna, conţin vitamina C din abundenţă. Organismul va primi acest cocktail de vitamine şi îţi va răspunde pozitiv, protejându-ţi sănătatea. În niciun caz nu trebuie îndulcite cu zahăr. Cel mai indicat este să le consumaţi în starea lor naturală, însă dacă totuşi consideraţi că le vreţi mai dulci, apelaţi la mierea de albine, care, de asemenea, ajută la creşterea imunităţii”, spune specialistul.



Cele mai indicate

Din multitudinea de sucuri de legume recomandate pentru regenerarea organismului, cele mai folosite şi cu efectele cele mai puternice sunt cele de morcovi, de sfeclă roşie, de pătrunjel, de ţelină şi de varză. În ceea ce priveşte fructele, este important să ştim cum să le combinăm, pentru a evita balonarea, indigestia, reflux gastric.

Fructele acide pot fi combinate doar cu cele sub-acide pentru realizarea sucurilor. Fructele dulci sunt prunele, strugurii, bananele, cireşele, perele; fructele sub-acide: merele, caisele, fructele de pădure, mango, nectarinele, papaya, piersicile; fructele acide: merele acre, afinele, grapefruitul, strugurii acri, lămâile, portocalele, ananasul, prunele acre, rodiile, kiwi, căpşunile.



În primul rând, specialiştii spun că trebuie să evităm combinarea sucurilor de legume cu cele de fructe. Pe lângă faptul că nu este indicat să le consumăm împreună, ele trebuie băute pe stomacul gol, întrucât au mai multe efecte benefice pentru organism.



Rodia ajută la eliberarea toxinelor

Rodiile au un conţinut bogat de polifenoli, antioxidanţi care ajută la eliberarea toxinelor din organism, dar care accelerează şi metabolismul, grăbind arderea grăsimilor, mai ales a celor care formează colăceii neplăcuţi de pe burtă. Acest suc dulce-acrişor are şi beneficiul de a scădea apetitul, au constatat cercetătorii americani de la Universitate din California. Rodiile sunt o sursă importantă de antioxidanţi, având proprietăţi anticancerigene şi reglând nivelul de colesterol.

Citricele, sănătate curată

Portocalele sunt o sursă bogată de potasiu, magneziu, acid folic şi vitamine din complexul B, adică tot ce este necesar pentru a avea energie. O ceaşcă de suc de portocoale, proaspăt stors, oferă aproximativ 72 mg de calciu. În afară de vitamina C şi calciu, portocalele sunt de asemenea o bună sursă de potasiu, vitamina A şi beta-caroten. Citricele sunt bogate în fibre şi în vitamina C şi conţin şi alţi antioxidanţi cunoscuţi precum flavonoizii care au un rol important în lupta contra bolilor cardiace, a cancerului şi diverselor inflamaţii. De asemenea, se pare că proprietăţile antioxidante şi antiinflamatorii ale citricelor au rol cheie în activitatea contra diferitelor boli degenerative şi în particular contra bolilor cerebrale.



