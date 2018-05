Ceaţă densă în Bărăgan. Vizibilitatea scăzută pune traficul în pericol

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 09.00 sunt sub cod galben judeţele Ialomiţa, Brăila (Însurăţei, Viziru, Tufeşti, Chişcani, Ulmu, Dudeşti, Victoria, Stăncuţa, Gropeni, Cireşu, Bărăganul, Zăvoaia, Măraşu, Berteştii de Jos, Ciocile, Bordei Verde, Roşiori şi Unirea), Buzău (Pogoanele, Padina, Glodeanu-Siliştea, Glodeanu Sărat, Ruşeţu, Brădeanu şi Scutelnici) şi Călăraşi. În aceste zone se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.