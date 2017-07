Cazurile de rujeolă se înmulţesc. Un singur deces, înregistrat pe malul Borcei

Cele mai multe cazuri — 1.214 — au fost înregistrate în judeţul Timiş, 1.109 — în Caraş Severin, 999 — în Arad, iar cele mai puţine în Maramureş — 2, Botoşani — 3, Vrancea şi Constanţa — câte patru.

Au fost înregistrate 31 de decese. Cele 31 de persoane care au murit din cauza rujeolei erau din: Timiş — 8, Arad — 6, Dolj — 6, Caraş Severin — 3 şi câte una din judeţele Bihor, Cluj, Călăraşi, Satu Mare, Vaslui, Galaţi, Mureş şi din Bucureşti. S-au înregistrat cazuri de rujeolă în toate cele 41 de judeţe, conform sursei citate.

La Călăraşi, au fost înregistrate peste 150 de cazuri de rujeolă, cei mai afectaţi, spun medicii, fiind micuţii cu vârsta sub un an şi cei cu vârsta între 1- 4 ani. Vaccinarea împotriva rujeolei prevede administrarea a două doze, prima la vârsta de un an, iar cea de-a doua la 5 ani, însă în contextul epidemiei de rujeoala s-a luat decizia ca prima doză să se facă de la vârsta de 9 luni.

Ce este rujeola

Rujeola (pojarul) este o boală infecţioasă care adesea duce la complicaţii. Din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare. Pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeolă, boala este mortală. Vaccinul împotriva rujeolei protejează copiii împotriva acestei boli. În România, nouă din 10 părinţi îşi vaccinează copiii, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică.



