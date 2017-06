BAC 2017. Elev, la ieşirea de la examen: „Ion, normal, pe cine puteam să alegem? Era însetat de pământ şi o iubea pe-aia... Cum îi zice?“

La Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi a fost organizat Centrul de examen 491. Aici, în 19 săli au susţinut prima probă elevi din trei unităţi de învăţământ din oraş. Părinţi, prieteni, fraţi, surori, toţi au aşteptat cu sufletul la gură terminarea probei.

„ Am ceva emoţii, dar ştiu că sora mea se descurcă. E bine pregătită şi nu ne facem probleme”, spunea Larisa Radu, în timp ce-şi aştepta sora.

Printre primii care au terminat examenul s-a aflat şi Constantin Maeer din comuna Unirea, elev la Colegiul Agricol „Sandu Aldea”.

„ Subiectele au fost acceptabile pentru cine a invăţat. Am ales caracterizarea lui Ion, al lui Liviu Rebreanu. Cred am reuşit să tratez cu seriozitate toate cerinţele lucrării. Eu cred că m-am asigurat de un 7”, spune băiatul. Alţi colegi de-ai săi, ies bucuroşi din sală.

„ Şase pagini am scris, a fost uşor. Acum aşteptăm rezultatul. Ion, normal, pe cine puteam să alegem? Era însetat de pământ şi o iubea pe-aia. Cum îi zice???”, se întreabă unul dintre tineri.

Andreea Samoilă era şi mai fericită. „ Am făcut tot, până dimineaţă la 4 am stat şi-am învăţat. Chiar „Moara cu noroc” am repetat azi-noaptea. Am avut mare noroc, pe Lică l-am ales”, spune fata, în timp ce îşi sună părinţii să le dea vestea cea mare.

1.546 de elevi, înscrişi la examen

Conform Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, 1.546 de elevi de clasa a XII-a intră în febra emoţiilor la Bac 2017, cel mai important examen al maturităţii. Candidaţii de la profilul Uman au avut de caracterizat relaţia dintre personaje din romanul Moromeţii. Ei au mai avut de făcut un text argumentativ despre mersul la cinematograf şi rolul acestei activităţi în educaţie.Candidaţii de la profilul Real au avut de făcut caracterizarea romanului psihologic, la alegere între Ion Slavici şi Liviu Rebreanu, la punctul 3. La textul argumentativ au avut de explicat rolul comunicării în munca de echipă.

Anul trecut, 68 % dintre absolvenţii care s-au înscris la Bacalaureat au promovat examenul, la nivel naţional. Judeţul Călăraşi a avut o rată de promovare de 56%, faţă de 2015 când promovabilitatea a fost de 56,60% după contestaţii. În2016, niciun elev din judeţul Călăraşi nu a obţinut media 10.00 la exament. Cea mai mare medie a fost de 9.95.

Bacalaureat 2017: calendarul examenului

26 iunie 2017-Limba şi Literatura Română

27 iunie 2017 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă

28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă 30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale.



Bacalaureat 2017: sesiunea august-septembrie

11 - 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă

23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă

24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă

25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)

2 - 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor 6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale.



Vă recomandăm şi:

Rezultate BAC 2017: câţi candidaţi au obţinut certificatul de utilizator experimentat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice

VIDEO „Adevărul te meditează pentru BAC” la Adevărul Live: sfaturi pentru a trece cu bine de emoţiile examenului

Începe febra examenului de Bacalaureat. Marţi, 6 iunie, are loc proba orală la limba şi literatura română. Olimpicii vor susţine prima probă scrisă

Vă recomandăm şi: