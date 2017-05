Şefii ADR Sud Muntenia, achitaţi în dosarul de abuz în serviciu. Sentinţa Tribunalului Bucureşti nu este definitivă

Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia, a explicat public faptul că a fost achitat în dosarul abuzului în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, sentinţa însă nefiind definitivă.

“Vineri, 26 mai, s-a pronuntat la Tribunalul Bucureşti sentinţa în dosarul 24754 /2015, hotărâre în urma căreia cei trei angajaţi ai ADR Sud Muntenia au fost achitaţi. Sentinţa nu este definitivă, urmează ca în 10 zile din momentul comunicării, cei care sunt nemulţumiţi de această setinţă să o poată ataca. Noi ne vom pregăti, practic suntem după 31 de luni de când a început această odisee, din octombrie 2014, la începutul lui februarie a urmat punerea sub acuzare, moment din care am devenit inculpaţi şi după câteva luni de instrumentare a dosarului, la 30 iunie dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti unde ne-am judecat până de curând. Au fost trei amânări din 11 aprilie şi în sfârşit pe 26 mai s-a dat această sentinţă.



Am încercat toţi trei colegii să ne facem treaba aşa cum am făcut-o până atunci. Vreau să le multumesc colegilor mei pentru modul cum au înţeles şi cum ne-au tratat în continuare.. Cea mai mare frustrare pe care am avut-o în aceasta perioadă a fost pentru că am fost trimis în judecată fără să mi se spună: trebuia să faci aşa şi ai făcut altfel. Doar ni s-a spus că ne-am făcut defectuos treaba”, a explicat directorul ADR Sud Muntenia.

Legături periculoase cu şeful CJ Ialomiţa, Silvian Ciupercă

Conducerea celei mai importante instituţii din sud-estul României care gestionează fondurile europene a fost cercetată sub control judiciar în 2015 în ancheta care l-a vizat pe şeful Consiliului Judeţean Ialomiţa, Silvian Ciupercă. Conform procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Liviu Muşat, preşedinte al ADR Sud Muntenia, şi Mariana Vişan, director adjunct, şi-au îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu.

"În perioada decembrie 2013-iulie 2014, în calitate de preşedinte al ADR Sud Muntenia, şi respectiv director adjunct în cadrul aceleiaşi instituţii, au amânat nejustificat vizitele de monitorizare şi constatarea unor neconcordanţe, cu scopul sprijinirii intereselor numitei Elena Corina Trandafir, beneficiar şi/sau consultant în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană depuse la ADR Sud Muntenia, astfel încât beneficiarii acestor proiecte să nu suporte corecţii financiare în sumă de aproximativ 42.000 lei.

Amânari nejustificate ale monitorizării proiectelor

Despre Elena Corina Trandafir, beneficiar şi/sau consultant în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, cercetată şi ea sub control judiciar, procurorii spun că "în perioada decembrie 2013 - iulie 2014, l-a determinat pe Vasile Silvian Ciupercă, preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, să acţioneze astfel încât, funcţionarii publici din cadrul ADR Sud Muntenia să-şi îndeplinească defectuos atribuţiile de serviciu, în sensul amânării nejustificate a vizitelor de monitorizare, amânării constatării neconcordanţelor în vederea remedierii lor, cu scopul sprijinirii intereselor private ale lui Trandafir Corina Elena şi pentru ca beneficiarii acestor proiecte să nu suporte corecţii financiare în sumă de aproximativ 42.000 lei".



De asemenea, au constatat anchetatorii, femeia a întocmit documentele false, inexacte sau incomplete, acte ce atestau achiziţionarea unor bunuri şi executarea unor lucrări. Documentele, ulterior, au fost semnate de executantul lucrărilor, în condiţiile în care respectivele lucrări care nu au fost neexecutate, iar bunuri nu existau. Apoi a folosit şi prezentat aceste documente şi declaraţii false la ADR.

