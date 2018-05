Mama celebrului actor Ethan Hawke îşi vinde casa de vacanţă din Buzău, după două decenii de misiuni caritabile

Locuinţa este situată în regiunea viticolă Dealu Mare, iar anunţul a fost făcut de Leslie Hawke pe pagina sa de Facebook, acolo unde anunţă că proprietatea va fi scoasă la vânzare de o agenţie imobiliară din Buzău.

„Trebuie să-mi vând casa, care este la o oră şi 20 de minute la nord de Bucureşti. Este un loc minunat, pe un deal din regiunea viticolă Dealu Mare. Dacă dumneavoastră sau cineva pe care îl cunoaşteţi căutaţi o casă de vacanţă într-un sat vechi, departe de aglomeraţia de pe autostradă, vă rog să transmiteţi mai departe aceste informaţii. Am restaurat complet şi am extins căsuţa tradiţională din secolul al XX-lea. Dacă sunteţi interesaţi, contactaţi agentul”, a scris Leslie Hawke pe reţeaua de socializare.

Casa are o suprafaţă utilă de 168 mp şi un teren aferent de peste 4.000 mp. Are cinci camere plus două băi, este racordată la apă şi electricitate şi are o centrală termică cu gaze. Deşi locuinţa arată cu adevărat superb, preţul este comparabil cu cel al unui apartament în Bucureşti, adică 79.000 euro negociabil.

Leslie Hawke a mărturisit că, după 18 ani petrecuţi în România, se va întoarce în Statele Unite. În urmă cu câţiva ani, ea s-a recăsătorit, iar soţul ei locuieşte în Texas.

Despre locuinţa pe care este nevoită acum să o vândă şi locul în care se află, Leslie Hawke a declarat într-un interviu că este ”o căsuţă ţărănească la poalele Carpaţilor, cam la 20 de kilometri vest de Buzău, într-o zonă foarte liniştită, cu un farmec aparte într-o sâmbătă seara”.

Casa a fost îngrijită de o localnică, iar proprietara ei venea rar să locuiască în gospodăria din Nenciuleşti. Leslie Hawke, mama celebrului actor american Ethan Hawke, este implicată din anul 2000 în derularea de proiecte sociale în comunităţile sărace din România.

În vara anului 2009, a fost invitatul special al Balului Crucii Roşii (foto sus), organizat de filiala Buzău la un restaurant din staţiunea Sărata Monteoru. În urma sumelor încasate atunci, peste 90 de familii nevoiaşe din judeţul Buzău au primit ajutoare umanitare de urgenţă.

A revenit în 2016, la Verneşti, prilej cu care l-a adus cu ea şi pe ambasadorul american la Bucureşti, Hans Klemm.