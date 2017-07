Fost viceprimar de municipiu, descoperit de ANI că lucra în paralel şi la o firmă de transport

Inspectorii de integritate susţin că starea de incompatibilitate a durat aproape trei ani. „În perioada 11 iulie 2013–20 februarie 2016, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă la S.C. Envient S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003”, se arată în comunicatul Agenţiei Naţionale de Integritate.





La rândul său, Fănică Bârlă susţine că societatea la care era angajat nu a avut niciodată contracte cu statul. „În această perioadă am fost persoană desemnată în funcţia de coordonator al activităţii de transport. În această perioadă, am şi o parte din ea în care m-am autosuspendat. Nu ştiu ce au considerat şi ce consideră domnii de la ANI, dar societatea nu a avut niciodată contracte cu statul. Am avut o corespondenţă şi le-am trimis toată documentaţia, dar nu ştiam că au dat răspunsul”, a declarat Bârlă pentru Radio Focus.





Conform legii, persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.





Pe lângă fostul viceprimar au mai fost găsiţi în incompatibilitate sau în conflict de interese alţi 8 aleşi locali. Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Fănică Bârlă nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.