Familia unuia dintre bătăuşii din pasaj, sancţionată de o ţară întreagă pe Facebook: „Făcăleţul ăsta probabil nu făcuse destulă şpagă la muncă“

Buzoianul se numeşte Mihai Mircea, are 24 de ani şi i se mai spune şi Puiu. A plecat din Nehoiu în urmă cu patru ani, a locuit o perioadă la Buzău, apoi s-a stabilit în Braşov. A fost ajutor de bucătar la un bistro din Buzău, după care s-a angajat barman la un local din Braşov, Unirea Shopping.

”Când a apărut ştirea că ar fi el, m-am uitat din nou pe filmare şi, cunoscându-l în realitate, am zis: clar este el. De când îl cunosc era un tip recalcitrant. Intrase în anturaje urâte cu băieţi din Buzău. A venit la discotecă de curând şi după privire mi-am dat seama că era ameţit de droguri. Chiar mi-a reproşat că nu îl bag în seamă. Este cunoscut ca fiind agresiv”, ne-a declarat o apropiată a băiatului.

Pagina de Facebook a agresorului din Buzău a fost asaltată de mesaje din partea oamenilor revoltaţi de gestul său:

”In tara asta nu se va face dreptate, oricat am vrea noi, o sa primeasca posibil o amenda pentru ultraj sau ceva de genu, si o sa fie in curand in libertate! (...) Batranelul, cinstit, a lucrat ca sa isi intretina fiul bolnav! Baaaa..a lucrat la anii lui sa isi intretina baiatul bolnav!!!!! In loc sa fie invers!!! si dupa ce a lucrat la el a vrut sa ii ceara banii ceea ce e corect! dar facaletul asta probabil nu a facut suficienta spaga in ziua aia la munca si mai bine l-a batut! uitati-va la interviul dat de batranel!! (...)”, scrie Roxana Stanculescu.





Nici mama agresorului nu a scăpat de critici, contul ei fiind de asemenea asaltat de oamenii oripilaţi de gestul fiului ei.

”Stiti ce ma rog eu doamna? Sa ajungeti si d-voastra la 66 de ani si sa va prinda niste boschetari cum sunt cei doi si sa va batjocoreasca si sa va bata si sa nu aveti pic de aparare! Nu spun ca e vina d-voastra, nu stie nimeni cum l-ati crescut, dar nu ii mai tineti apararea, fiindca stiti foarte bine ca e vinovat pana in adancul pamantului! Dar roata asta se intoarce odata si odata si vor plati acesti boschetari, ca altfel nu am cum sa ii numesc!”,a scris Manolache Daniel.

”VA MULTUMESC TUTUROR CELOR CARE ATI ARUNCAT CU NOROI LA ADRESA MEA! V-ATI BUCURAT DE NECAZUL MEU, CA O MAMA CARE INCEARCA SA-SI SALVEZE COPILUL, SA-I RIDICE MORALUL PT A NU L VEDEA DISTRUS!! E DREPT CA A GRESIT CUM FAC ADOLESCENTII CARE FAC DE CAPUL LOR FARA SA ASCULTE PARINTII! DRAGII MEI CARE MA CUNOSC DE O VIATA, AM FOST O MAMA EROINA, CHIAR SI EDUCATIA AM STIUT CUM SA O APLIC, DAR DE LA O VARSTA ROLUL MEU IN EDUCATIE NU A DAT ROADE!”, a raspuns mama tânărului bătăuş.

Dumitru Neculai a fost bătut crunt la sfârşitul săptămânii trecute de doi tineri, buzoianul Mircea Mihai Constantin şi Ceplinsche Adrian. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Agresorii au fost prinşi şi arestaţi preventiv pentru 30 de zile.