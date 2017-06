Un tânăr de 26 de ani beat criţă şi cu permisul suspendat a rănit doi oameni şi a fugit de la locul accidentului

Accidentul s-a petrecut azi noapte în Făgăraş. Tânărul de 26 de ani s-a urcat băut la volan, avea şi permisul suspendat, iar la un moment dat a pierdut controlul maşinii. A intrat într-un autoturism parcat în care se aflau două persoane care au suferit răni uşoare. Şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului. A fost prins după o oră de poliţişti.

„Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Făgăraş au stabilit, în urma verificărilor, că tânărul de 26 de ani are dreptul de a conduce suspendat din data de 13.09.2016, iar la testarea acestuia din punct de vedere al prezenţei alcoolului în aerul expirat, a rezulta o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Făgăraş unde i-au fost recoltate probe de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, instrumentat sub coordonarea unităţii de parchet competente“, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Braşov.