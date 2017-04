Se reiau licitaţiile pentru atribuirea locurilor de parcare

Primele zone unde se vor redistribui locurile de marcare sunt Astra 1, (între Calea Bucureşti nr. impare - Saturn - Marte - Zizinului nr. Pare, inclusiv zona Popa Şapcă) şi Drumul Cerntatului. În a doua etapă se vor distribui locuri de parcare în zonele Valea Cetăţii şi Noua. În cadrul acestor proceduri, braşovenii vor putea inchiria locurile de parcare care nu au fost ocupate anterior sau cele care au rămas libere, în urma solicitărilor venite de la cei care le deţineau.

Până în 6 aprilie Primăria a încasat 3,8 milioane de lei din taza pentru locul de parcare. În 2016 încasările au fost de 4,2 milioane de lei. Tarifele aprobate de Primărie se aplică după patru zone ale oraşului, respectiv 156 lei /an pentru zona A, 144 lei /an pentru zona B, 132 lei /an pentru zona C şi 120 lei /an pentru zona D.