Maşina Oneliei Pescaru, directorul postului de televiziune MixTv, a fost incendiată în miez de noapte

Maşina a luat foc ieri noapte în jurul orei 1.00. Onelia Pescaru, directorul MixTv, povesteşte că a fost alertată de cei doi câini. „Semnalul l-a dat câinele. Am ieşit de două ori pe balcon, lătra, era foarte agitat, era dubios. Probabil în momentul în care ieşeam pe balcon s-a ascuns persoana respectivă. Sunt sigură 100% că este vorba de o mână criminală. Nu are cum să ia foc o maşină în toiul nopţii, la cinci ore după ce a fost oprită. S-a auzit o bubuitură, am ieşit a treia oară pe balcon, în momentul acela a apărut flacăra şi în 10 minute a ars ca o torţă”, a povestit Onelia Pescaru, director MIX TV.

Jurnalista a făcut plângere penală. „A fost înregistrată o plângere în urmă căreia am deschis un dosar penal pentru infracţiunea de distrugere. Poliţiştii fac în acest moment cercetări pentru a afla care au fost împrejurările în care s-a produs incidentul“, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Braşov, Gabriela Dinu.

Deşi nu s-au făcut acuzaţii oficiale din partea poliţiei, există o variantă care duce spre răzbunare. Trustul de presă Mix Tv a fost controlat mult timp de Aristotel Căncescu. Anul trecut, Mix2 s-a desprins din trust şi a devenit BraşovTV. Onelia Pescaru a rămas însă la MixTv şi spune că a fost ameninţată.

„Cu un an în urmă am depus plângere penală la Poliţie pentru şantaj. Am cerut protecţie.Fusesem atacată în birou , la televiziune, vizitată la domiciliu, ameninţată la telefon, şicanată în trafic. “Maşinile morţii” m-au păzit zi şi noapte. De ce? Pentru că m-am încăpăţânat să nu trădez, să nu îmi bat joc de munca de peste 20 de ani de jurnalism, să reclădesc din temelii Mix TV şi Radio Braşov. Şi ... să rămânem primii! Interlopilor le plăcea rău jucăria. Şi au încercat să o fure. O parte- au reuşit, pentru că necazul lui Aristotel Căncescu le-a venit mănuşă. Se numeşte acum , popular- de ce oare?- Şantaj TV.“, a scris Onelia Pescaru pe Facebook.