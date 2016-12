Distracţii pe pârtii la Predeal şi Poiana Braşov, în Ajun de Crăciun

Evenimentul va începe de la ora 14.00 şi se va întinde târziu în seară, pe scena special amenajată urmând să urce tinere voci, cu mari perspective, ale Şcolii de Arte şi Meserii Tiberiu Brediceanu Braşov, Bogdan şi Mugurel, tenori ai Operei Braşov, dar şi artişti precum Matteo şi Corina.

Punctul culminant al serii va fi coborârea cu torţe pe pârtia Bradul a reprezentanţilor şcolilor de schi din Poiana Braşov, alături de Jandarmeria Montană, dar şi un spectacol al ratracelor (utilajele de bătătorit zăpada pe pârtii), care întreţin domeniul schiabil.

„Una dintre priorităţile adminstraţiei publice locale este depăşirea pragului de un milion de turişti la nivel judeţean în acest an. În acest scop, am făcut şi facem eforturi deosebite pentru a oferi condiţii cât mai bune turiştilor care vin la Braşov, iar aici mă refer punctual la asigurarea unor condiţii de divertisiment cât mai bune nu doar pe pârtii, ci şi la complexul de agrement din staţiuea Poiana Braşov, dat recent în funcţiune”, ne-a delcarat viceprimarul Braşovului, Costel Mihai.

În jurul orei 17.00, pentru toţi copiii cuminţi, Moş Crăciun va sosi cu sania şi cu cadouri multe. Totodată, vor fi organizate pe parcursul întregii zile multe concursuri, iar premiile oferite sunt vouchere pentru cazare, intrări la SPA, mese, agrement, skipass-uri, bauturi etc.

Supriza serii este liberul acces la transportul pe cablu cu teleschiul, timp de o ora, în intervalul 19.00-20.00. Târziu în seară, în jurul orei 22.00, un show de lumini, holograme, muzică şi lasere va fi oferit de Asociaţia de Turism Poiana Braşov şi de ROTR (Rise of the Robots) din Târgu Mureş va încheia distracţia de pe pârtia Bradul.

În Poiana Braşov ai la dispoziţie 12 pârtii cu grade diferite de dificultate, iar stratul de zăpadă se menţine 4-5 luni pe an. Dacă eşti începător în sporturile de iarnă, atunci poţi alege pârtiile Bradul sau Stadion. Dacă ai experienţă mai mare în schi sau snowboard, recomandăm Pârtia Lupului, Drumul Roşu, Slalom, Subteleferic şi Pârtia Ruiului.

Distracţie nu doar pe pârtii, ci şi la Centrul de Agrement din Poiana Braşov

Distracţie pentru toată lumea Centrul de Agrement are o suprafaţă de peste 5.000 de mp la interior. Dispune de un club de bowling, având capacitatea de 180 de persoane, care include de opt piste profesioniste de bowling, dar şi de trei mese biliard.

Copiii sunt aşteptaţi la o sală de jocuri profesionistă unde vor găsi tot ce au visat: jocuri electronice, simulatoare, mese de minihochey, minibaschet, minifotbal, minicurling şi două piste de minibowling. Amatorii de mişcare la înălţime au la dispoziţie o sală de căţărare cu suprafaţa de 250 mp, având pereţi de escaladă pentru trei tipuri de dificultate şi capacitatea de 10 persoane simultan.

Centrul mai are o sală de minigolf de 50 de locuri, un spaţiu expoziţional, dar şi spaţii de recreere unde turişti pot socializa. Centrul are şi un spaţiu exterior generos de 12.700 de mp amenajat special pentru copii. Locul de joacă are leagăne, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, complex cu două turnuri şi tobogane, tiroliene şi trei complexe de escaladă pentru copii. A fost amenajată şi zona verde din jurul centrului, dar şi o parcare.

Începe „Perfect Winter” la Predeal

Cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, în 23 decembrie, şi la Predeal se va declara deschis oficial sezonul de schi, eveniment care în acest an are loc simultan cu cel din Poiana Braşov. Pregătirea pârtiilor de schi din Predeal a început de mai mult timp, având în vedere că temperaturile au permis pornirea instalaţiilor de producere a zăpezii artificiale.

În aceste condiţii, a declarat primarul Predealului, Liviu Cocoş, „după 15 decembrie se s-a putut schia pe pârtia Clăbucet. Continuăm să producem zăpadă artificială, astfel încât să se poată schia în condiţii optime şi pe celelalte pârtii. Noi sperăm ca până la finele acestui an, toate cele şase pârtii de schi să funcţioneze la 100%”.

Aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, pârtiile din Predeal vor fi animate în fiecare weekend cu evenimente pregătite pentru turişti. Startul se dă în 23 decembrie, când în oraş are loc „Parada lui Moş Crăciun”, punctul de pornire fiind Gara CFR, iar cel de sosire căsuţa lui Moş Crăciun de la pârtia Clăbucet, care va rămâne deschisă în perioada 23 - 27 decembrie 2016, atât pentru cei mici, cât şi pentru cei mari.