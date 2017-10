Cum să ţinem răceala departe. Ce să mâncăm şi cui îi sunt recomandate suplimentele de imunitate

Schimbările de temperatură afectează organismul, care are nevoie de timp pentru a se adapta. „Toamna este sezonul virozelor, iar organismul are nevoie de vitamine şi minerale pentru a lupta împotriva virusurilor. Cea mai sigură cale spre un sistem imunitar echilibrat este alimentaţia. Trebuie să consumăm multe legume, cum ar fi ardeiul roşu, dovleacul, morcovul sau nucile, care sunt bogate în antioxidanţi. Este recomandat să mâncăm cât mai multe legume verzi bogate în fier. În plus, vitamina C este esenţială în sezonul rece. De aceea trebuie să mâncăm citrice. Organismul are nevoie şi de proteine şi de aceea carnea nu trebuie să lipsească din alimentaţie, cu condiţia să nu se consume în exces“, spune medicul internist Andrei Mitran.

Stilul de viaţă este şi el important pentru sistemul imunitar. „Persoanele care sunt stresate sau cele care nu dorm suficient au un sistem imunitar mai slăbit. În această perioadă este foarte important să dormim opt ore pe noapte şi să încercăm că fim mai relaxaţi. Mişcarea face bine şi creierului, ne ajută să ne simţim mai bine. Plimbările sunt recomandate în această perioadă“, mai spune specialistul.

Pro şi contra suplimentelor pentru imunitate

A devenit o modă ca, odată cu sezonul rece, să luăm suplimente pentru imunitate sau să le dăm copiilor. Acestea nu fac bine întotdeauna.

„Persoanelor care au boli cronice şi automat un sistem imunitar mai slăbit le recomand aceste suplimente, fie că sunt naturiste, fie că sunt anumite tipuri de vitamine. Dacă ai probleme cu plămânii, de exemplu, este bine să te păzeşti de o răceală sau o pneumonie, care poate fi fatală în astfel de cazuri. Persoanelor sănătoase nu le recomand să ia suplimente. Un suc de citrice şi o dietă corespunzătoare este suficient. În ceea ce priveşte copiii, nu le recomand părinţilor să le dea astfel de suplimente, chiar dacă sunt din plante. În cazul lor corpul trebuie să îşi facă imunitate naturală şi nu este bine să te joci cu sistemul imunitar. Chiar dacă răcesc mai des înseamnă că aşa îşi fac imunitatea şi nu vor mai avea aceleaşi probleme pe măsură ce vor creşte“, mai spune medicul.