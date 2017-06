Braşovul, cel mai vizitat oraş din provincie. 350.000 de turiştii au cheltuit 170 de milioane de euro în primele patru luni ale anului

Braşovul a atras din ianuarie şi până în aprilie 350.000 de turişti. Potrivit brasovtv.com turiştii stau în medie 3 zile la Braşov şi cheltuiesc cam 500 de euro pe sejur. Numărul de vizitatori este cu 20% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2016. Dintre turiştii străini care vin la Braşov cei mai mulţi sunt nemţi urmaţi de israelieni şi cetăţeni din Republica Moldova. Ne mai vizitează şi francezii, italienii, spanioli, dar şi turişti din ţările asiatice. Turiştii străini prefer să stea la hotelurile din centrul oraşului. În primele patru luni ale anului vizitatorii au cheltuit 170 de milioane de euro la Braşov. În municipiul Braşov atracţia principal este centrul istoric, iar în judeţ Branul, Râşnovul şi straţiunea Poiana Braşov.

Castelul Bran este cel mai vizitat obiectiv turistic din Braşov, dar şi din Româna. Are peste 900.000 de de turişti pe an care vin aici atraşi de mitul lui Dracula. Castelul face profit un milion de euro pe an din vânzarea de bilete, organizarea de evenimente private şi suveniruri. Este un exemplu de succes privat în turism, deoarece castelul aparţine din 2009 lui Dominic de Habsburg. Intrarea la Castelul Bran costă 30 de lei de persoană. Este deschis între orele 9.00 şi 17.00 iarna.

Cetatea Râşnov este şi ea în preferinţele turiştilor. Are peste 400.000 de turişti pe an. Prima menţiune documentară despre cetatea Râşnov datează din anul 1335 când, cu ocazia unei noi năvăliri a tătarilor în Ţara Bârsei a fost pustiit întregul ţinut, în afară de cetate, care fiind puternic fortificată a rezistat atacurilor, salvând viaţa locuitorilor refugiaţi între zidurile ei.

Cetatea Râşnov este unul din cele mai bine păstrate ansambluri fortificate din Transilvania. Cele mai vechi structuri păstrate până în prezent datează din secolul al XIV-lea, probabil pe locul fortificaţiei din lemn ridicate de Cavalerii Teutoni a începutul sec. al XIII-lea. Programul de vizitare al Cetăţii pe timp de iarnă este zilnic între 9.00 şi 17.00. Tarifele au rămas aceleaşi: 5 lei pentru copii, elevi şi studenţi, 10 lei pentru adulţi, iar pentru copiii în vârstă de până la 3 ani, accesul este gratuit.

Braşovul medieval o atracţie pentru vizitatori

Din municipiul Braşov, cele mai vizitate obiective turistice sunt Biserica Neagră şi Casa Sfatului. Biserica Neagră este cel mai mare edificiu de cult în stil gotic din sud-estul Europei. Biserica Neagră este celebră nu doar prin dimensiunile sale, ci şi prin faptul că aici se află cel mai mare clopot din România, un clopot din bronz care cântăreşte şase tone. Corul susţinut de contraforţi exteriori, decoraţi cu edicole care adăpostesc statui de sfinţi, constituie unul din puţinele exemple de acest tip din Transilvania.

Piaţa Sfatului este un alt obiectiv turistic major al Braşovului. Terasele cochete, aerul mediaval, fântâna spectaculoară şi sutele porumbei atrag sute de mii de turişti. Strada Reblicii aflată în apropiere este una dintre cele mai căutate artere de shopping. Tot în centrul vechi turiştii mai pot vizita vechile bastioane, Poarta Schei, Alee de Sub Tâmpa şi pot urca cu telecabina pe muntele cu acelaşi nume.