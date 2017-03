O şcoală şi un liceu din Brăila primesc de la bugetul local aproape un miliard de lei vechi pentru a investi în instalaţiile de securitate la incendiu

În şedinţa de Consiliu Local Municipal de săptămâna trecută, consilierii au aprobat, în unanimitate de voturi, indicatorii tehnico-economici pentru realizarea acestor investiţii. Pentru Şcoala “Sfântul Andrei” valoarea totală a proiectului este de 54.810 lei, cu TVA, iar lucrările se vor realiza în termen de o lună, între 1 martie şi 31 martie 2017.

La Liceul de Arte, consilierii municipali au aprobat proiectele pentru realizarea instalaţiilor de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu pentru trei corpuri de clădire: A, C şi D. La corpul A, de pe bulevardul Al. I. Cuza nr. 184, valoarea totală a investiţiei este de 22.600 lei, cu TVA. Instalaţia pentru Corpul C, Str. Panait Istrati nr. 34, are o valoare totală de 14.400 lei, cu TVA, iar pentru pentru Corpul D, Calea Galaţi nr. 31, suma aprobată este de 9.000 lei, cu TVA. Execuţia lucrărilor se va face în termen de două luni, între 31 martie şi 30 aprilie.

La începutul acestui an şcolar, peste 100 de unităţi de învăţământ nu aveau autorizaţia sanitară de funcţionare sau avize de securitate la incendiu. Potrivit unei statistici pe corpuri de clădiri realizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, la liceele din mediul urban funcţionau 63 de clădiri fără autorizaţie ISU, la şcolile gimnaziale 36, iar la grădiniţe 47. În mediul rural erau 95 astfel de situaţii la grădiniţe, plus alte 49 la şcoli gimnaziale/primare şi 2 la licee/şcoli profesionale.

