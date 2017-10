Construirea podului peste Dunăre, la Brăila, a fost blocată. Licitaţia a fost contestată de concernul care a pierdut

Începerea lucrărilor de proiectare pentru podul peste Dunăre, de la Brăila, mai are de aşteptat. La Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a fost depusă o contestaţie cu privire la rezultatul licitaţie în urma căreia contractul pentru proiectarea şi construirea podului peste Dunăre de la Brăila a fost acordat Asocierii Astaldi S.p.A. (Italia) – IHI Infrastucture Systems Co. Ltd. (Japonia).

Vă reamintim că, pe 19 octombrie, Ministerul Transporturilor a anunţat că licitaţia pentru proiectarea şi construirea podului a fost câştigată de Asocierea Astaldi S.p.A. (Italia) – IHI Infrastucture Systems Co. Ltd. (Japonia), valoarea ofertei câştigătoare fiind de 1.995.932.260 lei, fără TVA. Adică, incluzând şi taxele aferente, undeva la 520 de milioane de euro.

Contestaţia a fost depusă la CNSC de celălalt participant la licitaţie, respectiv asocierea chinezo-româno-spaniolă formată din China Communication Construction Company Ltd (China) – China Road and Bridge Corporation (China) – Eptisa Servicios de Ingenieria SL (Spania) – Euro Construct Trading ’98 SRL (Romania) – CCCC Second Harbour Engineering Co Ltd (China) – CCCC Highway Consults Co Ltd (China).

Documentul a fost înregistrat la CNSC chiar în ziua anunţului făcut de Ministerul Transporturilor cu privire la atribuirea contractului, ceea ce înseamnă că cei de la Asocierea China Communication Construction Company Ltd (China) – China Road and Bridge Corporation (China) – Eptisa Servicios de Ingenieria SL (Spania) – Euro Construct Trading ’98 SRL (Romania) – CCCC Second Harbour Engineering Co Ltd (China) – CCCC Highway Consults Co Ltd (China) avea deja pregătite toate argumentele pentru a contesta..

În urma contestaţiei, la CNSC a fost constituit dosarul nr 3.788, care a fost distribuit spre soluţionare Completului 7. Deocamdată nu a fost stabilit un termen, stadiul dosarului fiind la acest moment „în aşteptare dosar achiziţie”. Instituţia nu a precizat ce parte a procedurii este contestată.

În funcţie de modul cum va fi soluţionată cauza, contestatorul poate să se adreseze inclusiv instanţelor civile, caz în care semnarea contractului pentru începerea proiectării şi a construirii ar putea fi amânată între şase luni şi doi ani.