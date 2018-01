Cinci elevi de la Colegiul Naţional ”Nicolae Bălcescu” din Brăila, toţi colegi de clasă, au fost admişi la Oxford şi Cambridge

Cinci elevi de la Colegiul Naţional ”Nicolae Bălcescu” din Brăila, premiaţi în perioada liceului la diferite olimpiade naţionale şi internaţionale, au fost admişi la cele mai cunoscute facultăţi din Anglia. Conform rezultatelor de la admitere, cinci dintre ei au fost admişi la Cambridge şi Oxford.

Aceştia sunt Radu Andrei, care a fost acceptat la University of Cambridge (specializarea Natural Sciences), Miruna Bercariu - University of Cambridge (specializarea Law), Gabriel Moise - University of Oxford (Computer Science), Raluca Sbîrnea - University of Oxford (specializarea Law) şi Alex Tatomir - University of Oxford (Computer Science).

Un alt elev de la Colegiul Naţional ”Nicolae Bălcescu”, Radu Pupezeanu, coleg în clasa a XII-a A cu tinerii amintiţi, a fost admis la patru facultăţi din Marea Britanie, printre care se numără şi prestigioasa University College of London.