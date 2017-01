Cum a investit statul român 1 milion de euro într-o reţea de apă potabilă nefuncţională. Sătenii stau cu ţeava la poartă, dar cumpără apă de la magazin

Pentru mulţi localnici din comuna botoşăneană Dobârceni apa poate fi considerată la fel de valoroasă ca şi aurul. De aproape 20 de ani, fântânile cătunelor împrăştiate pe teritoriul localităţii nu mai au apă potabilă. Concentraţia mare de nitriţi sau mâlul infiltrat în pânza freatică sunt prea mari.

Pentru a adăpa animalele, oamenii, inclusiv cei mai în vârstă, cară apă de la fântânile de la marginea satului. Pentru consumul propriu, cumpără apă de la magazin. În mod paradoxal, localnicii muncesc din greu pentru hidratarea de zi cu zi, deşi au reţea modernă de apă trasă chiar în faţa curţilor. Din cauza hăţişului legislativ şi birocratic, însă, ţăranii din Dobârceni stau cu apa la poartă dar nu pot să bea nici măcar o picătură.

Reţea de 1 milion de euro, nefuncţională

Deşi au apă trasă prin conducte, sătenii nu o pot folosi FOTO Cosmin Zamfirache

Apă cărată cu găleţile la 73 de ani

Gheorghe Teodorescu, are 73 de ani. Are conducte trase până în ogradă. Are şi robinet. Dar nu curge niciun fir de apă. Aşteaptă de zece ani ca să poată bea un pahar cu apă bună. Zilnic, după o viaţă de muncă, cară câte 12 găleţi de la o fântână din capătul satului pentru a-şi adăpa animalele. ”Este cumplit. Iarna îmi este frică să nu alunec. Car de ani şi ani de zile, câte 12 găleţi pe zi. Am 73 de ani şi m-am săturat. Stăm cu apa la poartă şi nimic", spune Gheorghe Teodorescu.