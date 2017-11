Cum poate deveni sexul mortal. Cazurile celebre, în care mari personalităţi au murit în timp ce-şi satisfăceau plăcerile

”Biciul lui Dumnezeu” şi amestecul fatal de băutură cu sex



Attila este, fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute personaje ale istoriei lumii. Şeful al unui neam de nomazi care a băgat spaima în lumea civilizată de la începuturile erei creştine, Attila Hunul a ajuns să cucerească mai mult decât orice lider de trib barbar. Mai mult decât atât a reuşit o perioadă de timp să îngenuncheze Europa, dar şi cele două facţiuni care continuau muribunde, tradiţia Imperiului Roman, mai precis Imperiul Roman de Răsărit şi Imperiul Roman de Apus. Ei bine, acest lider de temut, numit de oamenii Bisericii de la aceea vreme, ”Biciul lui Dumnezeu”, cel care venise să pedepsească păcatele omenirii, a murit la vârsta de aproximativ 60 de ani în patul nupţial.

Cauzele exacte ale morţii nu sunt foarte bine stabilite, mai ales că circulă numeroase variante, de la începutul evului mediu şi până în prezent. Singurul lucru cert este că a murit în timp ce dorea să petreacă noaptea nunţii. Versiunea principală, cea acceptată şi de numeroşi specialişti, este cea prezentată de istoricul got Iordanes. Mai precis în primăvara anului 453 dHR, Attila se căsătorea cu ultima sa soţie. Era o tânără probabil de neam got, numită Ildico. În timpul nunţii, se spune că Attila, aşa cum era obiceiul consumase cantităţi mari de vin. Ameţit de băutură s-a retras cu proaspăta mireasă pentru a consuma nunta. Deodată gărzile temutului nomad au auzit un soi de horcăit. Au tăbărât în cameră şi l-au găsit pe Attila aşezat pe patul nupţial şi scăldat într-o baltă de sânge. ”Biciul lui Dumnezeu” a murit alături de tânăra mireasă înecat cu propriul sânge. Iordanes exclude în scrierile sale, un posibil asasinat. ”L-au găsit pe Attila, inundat de sânge, fără niciun fel de rană, cu tânăra mireasă plângând sub vălul ei.”, scria Iordanes.

Totodată, istoricul Priscus din Panium sugerează că Attila a murit din cauza unei hemoragii esofagiene. Aceată hemoragie, credea acelaşi Priscus a fost probabil provocată de un consum exagerat de alcool şi combinat poate cu efort, a dus la ruperea vaselor de sânge. În orice caz, există şi numeroase mărturii ale unei sănătăţi şubrezite ale marii căpetenii. Se bănuieşte că Attila, scuipa sânge de câteva luni şi se bănuieşte chiar că Attila ar fi suferit de o formă de cancer. Există şi supoziţii care indică un posibil asasinat, la ordinul împăratului Marcian al Imperiului Roman de Răsărit. Şi asta în condiţiile în care, după nuntă, Attila plănuia o invazie în teritoriile romanităţii răsăritene. Aceste teorii ale conspiraţiei sunt susţinute de ”saga”, poeştile nordice, care susţin că de fapt mireasa se numea Gudrun, era din neamul burgunzilor şi l-ar fi ucis cu mâna ei pe Attila, pentru a răzbuna soarta poporului ei, îngenuncheat de călăreţii huni. Acest deznodământ apare în ”Cântecul Nibelungilor”. Varianta preferată de istorici este cea în care Attila moare în urma unei hemoragii.

Preşedintele mort în urma unei partide de sex

Sexul l-a ucis la propriu pe un preşedinte al Franţei. Se numea Felix Faure şi a fost preşedinte ale Franţei din 1895 până în 1899. De altfel Faure a murit în timpul mandatului. Felix Faure era fiul unui burghez parizian. În tinereţe s-a ocupat meşteşugurile şi negustoria în portul Le Havre. Succesul în afaceri a fost urmat de succesul în politică, mai ales că Franţa venea după o perioadă deosebit de grea în istoria sa, mai ales după ce înghiţise umilinţe din partea Prusiei. Faure a ajuns rând pe rând membru al Adunării Naţionale, din partea partidelor de stânga, apoi subsecretar în Ministerul Coloniilor, ministru al Marinei, pentru ca în 1895 să fie ales preşedinte al Franţei, după demisia lui Casimir Perier. Felix Faure a rămas cunoscut pentru amnistia dată anarhiştilor francezi exilaţi în timpul regimului trecut.

Totodată preşedintele francez este cunoscut şi pentru constituirea unei alianţe franco-ruse. Felix Faure a rămas totuşi celebru mai ales pentru afacerea Dreyfuss, un caz clasic de injustiţie, în care un tânăr ofiţer de origine evreiască ajunge ţapul ispăşitor într-un caz de trădare naţională şi spionaj în favoarea Germaniei. Felix Faure moare în 1899, culmea, din cauza sexului. Acesta avea o amantă, Marguerite Steinheil, o tânără de 30 de ani, cunoscută pentru numeroasele sale relaţii cu bărbaţi faimoşi. Mai precis pe 16 februarie 1899, Marguerite Steinheil l-a vizitat pe preşedintele francez. Cei doi s-au retras în biroul său din Palatul Élysée. Aici spun sursele vremii, cei doi au început să facă sex. Sau mai precis, Marguerite a început să-i facă sex oral, preşedintelui. În timpul actului sexual, Faure însă fac apoplexie şi moare.

Papa şi preacurvia mortală

Unul dintre cei mai controversaţi şi depravaţi lideri religioşi ai istoriei a fost Papa Ioan al XII lea. Acesta a devenit liderul Bisericii Catolice în anul 955 d HR. Era fiul unui bogat patrician din Roma şi se numea ca mirean Octavianus. Era un adevărat prinţ al Romei îndreptat mai mult către cele lumeşti decât către cele spirituale. Cu toate acestea prin influenţa familiei sale ajunge cardinal şi mai apoi în 955 succesor al papei Agapetus al II lea. După moartea acestuia din urmă, Octavianus ajunge papă sub numele de Ioan al XII lea. Ca papă, Ioan a fost mai mult cunoscut pentru campaniile sale militare împotriva feudalilor din nordul Italiei, în dorinţa de a rotunji sau recupera teritoriul Statului Papal. Totodată a fost celebru pentru conflictele sale cu episcopii, cardinalii şi mai ales cu Otto I, împăratul romano-german. A fost mai mult un om al războiului şi al plăcerilor decât un om al Bisericii.

A indignat opinia publică prin comportamentul său, sau cel puţin aşa arată vechile scrieri medievale ale lui Liudprand din Cremona. Acesta era însă un partizan al împăratului Otto şi poate fi considerat subiectiv. Sunt şi alte mărturii însă. ” Ioan al XII lea poate fi rivalul lui Elagabalus…un ucigaş, un tâlhar şi o persoană incestoasă, nedemnă de a reprezenta pe Hristos pe tronul pontifical. Acest preot abominabil a murdărit tronul Sfântului Petru timp de nouă ani şi merită să fie numit cel mai depravat papa”, scria Louis Marie De Cormenin. Ioan al XII lea era cunoscut mai ales pentru plăcerile sale carnale. Iubea femeile şi se spune că avea numeroase amante. De altfel Ioan al XII lea a murit în urma unei relaţii sexuale. Sunt de altfel două variante enunţate de acelaşi Liudprand. Se bănuieşte şi este cel mai probabil spun unii specialişti că a murit în urma unei apoplexii izbucnite în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu o tânără adulteră. Există şi bănuiala că a murit omorât de soţul tinerei.

