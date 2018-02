Ce au decis consilierii locali din Botoşani după scandalul „penisului lung şi negru din pântecul României“: „Propun ca pe viitor să invităm şi maneliştii“

În ultimii 27 de ani, pe 15 ianurie, la Botoşani, locul naşterii poetului Mihai Eminescu, se acordă unul dintre cele mai importante premii naţionale de poezie. Este vorba despre Premiul Naţional de Poezie ”Mihai Eminescu” decernat pe două categorii, pentru debut şi pentru întreaga activitate. La această gală inclusă într-un eveniment cultural numit ”Zilele Eminescu” participă sute de oameni de cultură din toată ţara.





Anul acesta, Premiul Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" a ajuns în mijlocul unui scandal de proporţii. Şi asta după ce poeta Medeea Iancu, premiată în cadrul unui eveniment organizat de editura Cartea Românească, în deschiderea galei, a citit un poem-manifest în care folosea inclusiv cuvinte argotice. Poezia a fost considerată o ofensă de către o parte a publicului, inclusiv de autorităţile locale care au sponsorizat evenimentul. A urmat un scandal naţional, poeta ajungând să-şi ceară scuze pentru decizia de a citi un poem cu un astfel de mesaj la Zilele Eminescu. Printre laureaţii premiului s-au numărat şi Mircea Ivănescu, Ştefan Augustin Doinaş, Ana Blandiana, Cezar Ivănescu, Cezar Baltag, Petre Stoica, Dorin Tudoran, Ion Mureşan sau Mircea Cărtărescu. Totodată juriul este format în mare parte din reputaţi critici şi profesori universitari.

Chiar şi în aceste condiţii, scandalul este departe de a fi stins. În şedinţa de Consiliu Local ţinută la Botoşani la sfârşitul lunii ianuarie, mai mulţi aleşi locali, toţi oameni politici şi niciunul specialist în literatură, au decis că municipalitatea ar trebui să se implice mai mult în acordarea acestor premii şi să stabilească un regulament pentru ca astfel de întâmplări să nu mai aibă loc.



Şi asta în condiţiile în care Consiliul Local şi Consiliul Judeţean Botoşani au fost principalii sponsori ai evenimentului. Mai mult decât atât, consilierii locali au adus grave critici la adresa evenimentului dar şi a poeţilor invitaţi. Printre altele consilierii locali sunt supăraţi că nu au auzit poezii de Eminescu recitate la gala premiilor. În urma scandalului din Consiliul Local, organizatorii principali ai evenimentului, Fundaţia Culturală „Hyperion-C.B.” Botoşani, cea care a înregistrat şi la OSIM denumirea premiului, a anunţat că este posibil să retragă acest premiu, după o tradiţie de aproape trei decenii.

”Şi-a vărsat lăturile aicea”

Consilierii locali ai municipiului Botoşani întruniţi în şedinţa de Consiliu Local din luna ianuarie au dezbătut aproape jumătate de oră evenimentele de la Zilele Eminescu. Mulţi s-au declarat dezgustaţi de poemul Medeei Iancu. Totodată, mai ales Mihai Ştefan, consilier local PNL, fost şef de poştă, a fost indignat că Primăria a dat bani pentru ca să fie recitate poezii cu versuri considerate obsecene la Premiul Naţional de Poezie. Totodată acelaşi consilier s-a arătat nemulţumit că premiul pentru debut a fost oferit unei scriitoare care a recitat un poem despre boli psihice, spune alesul local. ”L-am văzut şi pe acel tovarăş Călin Vlasie care a venit cu un tupeu cât casa nesimţirii, înfierbântat tot şi s-a comportat cum aţi văzut. Apoi ne-a mai numit şi înapoiaţi că nu am înţeles nimic din opera acelei distinse doamne care şi-a vărsat lăturile aici la Botoşani şi nu la Cluj, de unde vine. Sau în ograda celor de la Cartea Românească. Şi ca tacâmul să fie complet, s-a premiat şi o debutantă care a citit dintr-o broşurică ce ne ducea cu gândul la bolile psihiatrice”, a declarat Mihai Ştefan.

O altă nemulţumire a unui consilier local, de această dată un inginer de profesie, a fost că poeţii nu s-au îmbrăcat în ţinută oficială la premiile Eminescu. Mai mult decât atât a adus acuze grave invitaţilor la manifestare, spunând că erau sub influenţa halucinogenelor.

”Şi ce am mai remarcat a fost cât de mult erau sub influenţa unor substanţe halucinogene pentru că s-a ajuns cu a veni la Botoşani să fie sinonim cu a sta praf două zile, să nu mai ştii ce e cu tine. Dacă se făcea totul sub egida Ministerului Culturii, vă asigur că erau toţi la smoching sau la costum. Nu au dat dovadă de nici un semn de respect, chiar dacă suntem de la Botoşani. Până la urmă au venit să-l omagieze pe Eminescu, mulţi au trăit toată viaţa în urma analizei, studiilor, eseurilor, doctoratelor despre Eminescu. Cred că nu e de bun simţ să facă ce au făcut”, a declarat Eugen Ţurcanu, consilier local.

Concluzia a tras-o tot fostul şef de poştă. Acesta a spus că Premiul Naţional de Poezie ”Mihai Eminescu”, unul dintre cele mai importante din ţară, a devenit ”o şuşanea de doi bani”. ”Evenimentul din păcate s-a transformat dintr-o manifestare naţională într-o şuşanea de doi bani. Eu aş propune ca pe viitor să invităm şi maneliştii, pentru că ei dacă tot creează astfel de opere de artă, le şi pun pe note. Vine Salam, Vijelie, Minune şi mai nu ştiu cine”, a spus Mihai Ştefan. Totodată

Regulament nou la Premiul Eminescu

Poeziile cu versuri ceva mai deocheate vor fi interzise la Premiul Naţional de Poezie ”Mihai Eminescu”, au decretat consilierii. În acest sens autorităţile locale vor să facă un regulament strict la acest eveniment. ”Propun ca în primul rând să înfiinţăm o comisie de la nivelul Consiliului Local care să stabilească un calendar al manifestărilor care urmează să fie organizate în 2019 sau de acum încolo, cu un regulament foarte clar”, a precizat viceprimarul Cosmin Andrei.

Mai mult decât atât reprezentaţii municipalităţii vor să se implice activ în organizare. Adică să aprobe regulamentul, calendarul până şi prezentatorul evenimentului. Mai mult decât atât viceprimarul a spus că pe viitor ar trebuie implicaţi şi elevii de la şcoli în această manifestare.

Premiul Eminescu, la un pas de a fi retras

Organizatorii principali ai evenimentului au reacţionat la declaraţiile şi ideile consilierilor locali. Preşedintele Fundaţiei Culturale „Hyperion-C.B.” Botoşani, scriitorul Gellu Dorian, membru al Uniunii Scriitorilor s-a arătat indignat de aceste declaraţii. ”Cât priveşte unele afirmaţii vehemente ale unor consilieri, locali şi judeţeni, precum şi ale domnului viceprimar Cosmin Andrei, legate de tradiţia acestui eveniment, faţă de cei care şi-au pus toată priceperea şi sufletul timp de 27 de ani, sacrificând din timpul lor pentru a crea aici, la Botoşani, un brand cultural naţional recunoscut nu numai în ţară ci şi în afară ţării, faţă de „cetăţenii de onoare”, care nu le fac cinste acestora, faţă de marile personalităţi care şi-au legat numele de acest premiu şi de galele în care au evoluat, de la mari actori şi mari interpreţi, creând momente de neuitat de-a lungul celor 27 de ediţii, faţă de membrii juriului, unii dintre cei mai mari profesori şi critici literari din ţară, membri ai Academiei Române, care pentru domnii consilieri sunt „mereu aceiaşi”, lipsiţi de valoarea pe care ei le-ar conferi-o cu marea lor pricepere în domeniu, ce să spun, rămân uimit şi consternat, poate la fel ca ei în faţa lucrurilor pe care nu le înţeleg”, precizează Gellu Dorian, prin intermediul unui comunicat.

Mai mult decât atât acesta spune că este dispus chiar să retragă acest premiu, după o tradiţie de aproape trei decenii. ”Orice acţiune potrivnică a domnilor consilieri indignaţi faţă de evoluţia acestui premiu, cu imixtiuni din partea lor, politice şi provinciale, va duce la decizia mea de a mă retrage din organizarea acestui eveniment, dimpreună cu toţi membrii juriului, şi, desigur, şi la retragerea titulaturii Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, lăsând loc priceperii domniilor lor în domeniu, pentru un nou început, dorindu-le să-l menţină măcar 27 de ediţii şi să-l facă la fel de râvnit şi plin de ecouri în toată lumea, să adune tot atâtea nume valoroase de mari poeţi români, cât au reuşit organizatorii de până acum.”, adaugă Gellu Dorian.

