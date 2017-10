Profesor de sport bătut crunt de părintele unui elev după o luptă consimţită. Cadrul didactic are nenumărate episoade în care a agresat copiii la şcoală

Vasile Maternik are 46 de ani şi este profesor de sport la Şcoala Generală „Enea Grapini” din localitatea bistriţeană Şanţ. Încă din 2012 sunt cunoscute apucăturile profesorului, care nu prea au legătură cu pedagogia.

Acesta articulează elevii de fiecare dată când copii îl supăra sau enervează. Ultimele incidente au avut loc în primăvara acestui an, când un elev s-a trezit cu şuturi în fund, chiar de faţă cu alte profesoare, iar o elevă de 13 ani a fost trasă de păr, pe holurile şcolii.

Fata de 13 ani l-a reclamat pe profesor la poliţie, iar IPJ Bistriţa-Năsăud a început o anchetă în acest sens, cercetându-l pe dascăl pentru purtare abuzivă. Şi Inspectoratul Şcolar Judeţean a început o anchetă în ceea ce-l priveşte pe profesor, însă acesta a continuat să predea.

Acesta a fost sancţionat administrativ, prin tăierea unui procend din salariu şi este monitorizat, însă nu i s-a desfăcut contractul de muncă.

„Anul trecut a încheiat cu calificativul „foarte bine”. Se pare că are perioade în care se poartă foarte bine, are perioade când nu are comportamentul corespunzător. Colegii mei au fost acolo, au stat de vorbă cu toată lumea şi este monitorizat în permanenţă. Doar la 4 sancţiuni se desface contractul de muncă şi el are doar una anul acesta”, explica la scurt timp după incident, inspectorul şcolar general Camelia Tabără.

Un părinte şi-a făcut dreptate cu pumnul

Exasperat de faptul că profesorul este încă la catedră, părintele unui elev agresat de către Maternik şi-a făcut dreptate cu pumnul. În data de 21 septembrie, bărbatul de 35 de ani din Şanţ l-a aşteptat pe profesor în faţa şcolii şi i-a propus o luptă corp la corp.

Profesorul a acceptat, însă a ieşit şifonat din luptă. Potrivit apropiaţilor agresorului, din doar câteva mişcări profesorul s-a ales cu mâna ruptă. Cel care a sunat la 112 a fost chiar agresorul, care ar fi spus echipajului medical că „l-a lăsat lat” pe profesorul bătăuş.

„A ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe în data de 21 septembrie, cu fractură de humerus. Bărbatul nu a necesitat internare şi a fost lăsat la domiciliu”, precizează purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, Mihaela Mastan.

A doua zi, profesorul a depus o plângere împotriva bărbatului de 35 de ani care l-a agresat, întocmindu-i-se dosar penal pentru loviri şi alte violenţe.

