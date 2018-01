FOTO Masacru în Bistriţa-Năsăud: Adolescentul beat care s-a urcat la volanul unei camionete furate şi a călcat şase oameni a fost reţinut. Trei copii, în stare gravă

UPDATE 1.50

Practic, şoferul teribilist a intrat în trei grupuri de colindători. În mai multe comune de pe Valea Bârgăului, tinerii şi copiii merg la colindat inclusiv în ajunul Bobotezei. Grupurile se deplasau pe marginea Drumului Naţional 17, în momentul în care adolescentul a intrat în plin în ele.

„Echipaje SMURD şi SAJ Bistriţa-Năsăud au preluat 6 victime, pietoni, din trei locaţii indicate. Dintre cele 6 victime, 5 erau minori, cu vârste între 11 şi 16 ani şi o femeie de 35 de ani. Toate victimele au fost încadrate ca fiind de cod roşu. O femeie a fost tramsportată cu manevre de resuscitare, iar o alta a fost intubată. De asemenea şi conducătorul auto a fost preluat de un echipaj SAJ şi transportat la spital pentru investigaţii medicale suplimentare”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bistriţa, Marius Rus.

La spital au ajuns cinci copile, de 16, 14, 11 şi 10 ani, precum şi mama uneia dintre ele. În starea cea mai gravă este o adolescentă de 16 ani, una de 14 şi o copilă de 11 ani. Cele două adolescente sunt în comă, iar copila de 11 ani este supusă unei intervenţii chirurgicale în zona abdomenului.

„La spital au ajuns în această noapte un număr de 7 victime dintr-un accident rutier. La această oră, starea victimelor este următoarea: o fată de 16 ani, cu un traumatism abdominal cu hemoperitoneu, a fost operată imediat ce a fost adusă, este intubate şi este în comă, urmează să se efectueze şi un computer tomograf cranian şi se va stabili în continuare atitudinea terapeutică. O altă fată, de 14 ani, cu un traumatism cranio-cerebral grav, cu edem cerebral, cu hemoragie subarahnoidiană, cu un traumatism toracic cu o posibilă ruptură de splină, este intubată şi în coma, încă se aşteaptă rezultatul examenului computer tomograf şi se va stabili prioritatea intervenţiilor. O fată de 10 ani, cu un traumatism cerebral acut cu o hemoragie subarahnoidiană, care deocamdată nu pune probleme de supravieţuire, va fi supravegheată din punct de vedere neurochirurgical. O fată de 11 ani, de asemenea intubată, cu un traumatism abdominal, în şoc hemoragic, cu ruptură de ficat şi de rinichi, este în curs de intervenţie chirurgicală pe abdomen. O altă fată de 11 ani, cu un traumatism cranio-cerebral cu un hematom epicranian frontal este numai supravegheată şi momentan trimisă la examinare computer tomograf. O femeie de 36 de ani cu o fractură de bazin, care probabil va rămâne internată în secţia ortopedie şi un copil de 16 ani, care a fost adus în coma alcoolică şi care se pare că prezintă un traumatism cranio-cerebral. Şi el este trimis la examinare computer –tomograf”, a declarat Mihaela Mastan, putătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

UPDATE 23.45 Adolescentul de 16 ani care a provocat cele trei accidente din Bistriţa-Năsăud a fost reţinut, potrivit News.ro. Poliţiştii au stabiilit că era băut când s-a urcat la volanul unei autoutilitare care-i aparţine tatălui său.

„În această seară, un tânăr de 16 ani din localitatea Tureac, s-a urcat la volanul autoutilitarei tatălui său după ce a consumat băuturi alcoolice şi a produs mai mult accidente rutiere în localitatea Tureac şi localitatea Mureşenii Bârgăului. Din accidentele produse, trei la număr, a rezultat rănirea a 6 persoane, o persoană în vârstă de 35 de ani şi 5 persoane minore, cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani. Tânărul vinovat de producerea celor trei accidente a fost reţinut de poliţişti şi urmează a fi prezentat parchetului cu propunere de arestare preventivă”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb.

Reprezentanţii ISU şi ai Poliţiei Bistriţa-Năsăud încearcă la această oră să adune cât mai multe date despre condiţiile în care s-au petrecut accidentele.

Din primele informaţii rezultă că tânărul aflat sub influenţa alcoolului a furat o camionetă, a familiei sale, cu care a pornit pe drumul naţional. Chiar în comuna sa natală, Tureac, dar şi în cea învecinată, Mureşenii Bârgăului, acesta a comis trei accidente rutiere, în doar câteva minute.

În urma celor trei accidente au fost răniţi şapte oameni, inclusiv el. Doi dintre copii sunt în stare gravă şi toate victimele urmează să fie duse la spital. Tânărul nu a opriti după accidente, ci a continuat să meargă. De altfel, după ultimul accident a mai condus câţiva kilometri şi s-a oprit singur pe marginea drumului naţional, unde a adormit. Acolo unde l-au şi găsit poliţiştii. Tânărul a ajuns şi el la spital, în comă alcoolică şi cu un traumatism cranio-cerebral.

Martorii incidentelor spun că tânărul era sub influenţa alcoolului. Totul s-a petrecut pe DN 17, care face legătura între Cluj şi Suceava.

„Doară când am auzit ce s-a întâmplat şi am văzut maşina, am ştiut a cui e. Dar am crezut că e taică-so! Apoi am aflat că e băiatu'. El are vreo 16 - 17 ani, e minor. S-o îmbătat şi o uitat de el, o furat maşina familiei, s-o urcat la volan şi o ieşit pe şosea. Nu merge la şcoală. Şi apoi el singur cu maşina s-o oprit în drum şi a zis că a lovit nişte copii”, spune un vecin de-al adolescentului.