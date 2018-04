Ce premiu nesemnificativ, de nici 20 de dolari, a primit Tibi Uşeriu pentru cucerirea pentru a treia oară a „iadului alb”

Înainte de şedinţa de Consiliu Judeţean, instituţia l-a premiat pe sportivul Tibi Uşeriu cu 25.000 de lei. Premiul vine ca urmare a performanţei românului la competiţia 6633 Arctic Ultra, considerată una dintre cele mai dure din lume.

Sportivul a ţinut să precizeze că premiile la aceste competiţii sunt mai mult simbolice, anul acesta premiul său constând într-un pulover care a costat mai puţin de 20 de dolari.

„Prima dată premiul cel mare a fost un pulover de 18 dolari, în al doilea an a crescut premiul, am primit o geacă de 70 de dolari. Anul acesta am sperat să crească premiul, însă a scăzut. Am primit din nou un pulover, puţin mai ieftin decât în primul an,” a precizat Tibi Uşeriu, în cadrul ceremoniei de miercuri.

Acesta a fost şi primul an în care românul a ascultat imnul naţional la finish. În prima fază a spus că din cauza vântului puternic nu şi-a dat seama ce muzică se aude.

„Şi pentru mine a fost o surpriză să aud imnul acolo. Prima dată nu am înţeles, pentru că era un vânt foarte puternic acolo şi nu ştiam ce muzică e şi la un moment dat mi-am dat seama că este imnul României şi am fost foarte emoţionat”, a precizat sportivul amator.

Tiberiu Uşeriu a câştigat anul acesta cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633, pentru a treia oară consecutiv. Maratonul canadian este considerat cel mai dur din lume. Ceilalţi trei români care au luat startul au abandonat în primele două zile.

Sportivul a parcurs peste 380 de mile în mai puţin de 173 de ore. Uşeriu a îndurat condiţii extreme de temperatură, a suferit degerături, umflături ale feţei, dar nu a abandonat cursa, în care au mai rămas doar şase concurenţi pe traseu. El devine astfel singurul din lume cu trei titluri la activ, după ce a fost primul şi la ediţiile din 2016 şi 2017.

Intenţia bucureştenilor de a-l face cetăţean de onoare nu i-a plăcut sportivului

Întrebat dacă a fost totuşi contactat de cineva din Bucureşti pentru a-l întreba dacă vrea să fie cetăţean de onoare al oraşului, Tibi Uşeriu a spus încă o dată că a aflat de asta din presă şi că nu i-a placut formularea din proiectul de hotărâre.

„Eu am zis că aş vrea să încep de acolo de unde am plecat. Aştept ca domnul primar de la Prundul Bârgăului (n.r. localitatea sa natală) să mă propună prima dată, după care să trec mai sus. Eu nu vreau să fiu un exemplu pentru reabilitarea deţinuţilor sau pentru cei care au săvârşit anumite fapte. Cred că fiecare a avut faptele lui, fiecare ştie de ce a fost condamnat, fiecare trebuie să îşi facă reabilitarea singur. Formularea folosită mie nu mi-a plăcut. Pe mine nici măcar nu m-a contactat nimeni din Bucureşti să mă întrebe dacă vreau. Eu am considerat că dacă nu m-a întrebat nimeni, doar să fiu pus acolo, mai ales cu această motivare... nu am refuzat, doar că eu nu o să merg să îmi ridic distincţia”, a explicat bistriţeanul.

În expunerea de motive din proiectul de hotărâre, Tibi Uşeriu este dat exemplu de reabilitare a unui infractor: "Transformarea incredibilă a unei conştiinţe – de la un infractor la un învingător al unei curse considerate ca fiind cel mai greu ultramaraton din lume – a creat un exemplu apreciat şi promovat de toată presa românească şi internaţională. Performanţa nu e doar pentru reabilitarea lui Tiberiu Uşeriu. Această performanţă este despre cum să-i reabilitezi pe alţii prin exemplul lui Tiberiu Uşeriu”, mai scrie în expunerea de motive.

