Imaginea cruzimii fără margini care s-a răspândit pe reţelele sociale. Doi câini împuşcaţi zac de o lună pe un câmp

Mai multe imagini cu doi câini morţi de ceva vreme şi lăsaţi să putrezească în câmp au început să circule în mediul virtual. Cel care a făcut fotogafiile şi filmarea, reprezentant al unei asociaţii care a preluat Serviciul de Ecarisaj, spune că a fost la faţa locului şi a încercat să afle ale cui au fost animalele, dacă au avut stăpân sau nu şi, mai ales, ce s-a întâmpat. Tânărul spune că a fost sesizat de o băimăreancă, iubitoare de animale.



”Am fost acolo şi am văzut câinii, iar unul dintre ei prezenta urme vizibile de împuşcare. Am încercat să citim microcipurile câinilor. La unul dintre ei chiar am reuşit şi astfel am dat de proprietar. E vorba de o doamnă din Coruia, pe care nu am găsit-o acasă, dar am vorbit cu fiul dânsei, care este o persoană adultă”, a precizat reprezentantul Asociaţiei, care a preferat să-şi păstreze anonimatul.



Acesta a arătat că proprietarii celor două patrupede împuşcate nu au făcut sesizare la Poliţie şi că aveau anumite bănuieli privind autorul. ”Nu au vrut să spună nimic, au zis doar că bănuiesc cine a făcut asta, dar nu au vrut să vorbească despre subiect”, a mai precizat tânărul.

Localnicii din sat, însă, vorbesc despre existenţa unei zone private în apropiere, unde se află o baltă, frecventată de pescari. ”Acolo, spun sătenii, distracţia paznicilor ar fi să împuşte animale”, mai spune tânărul care a încercat să dea de urma autorilor, însă fără să existe vreo sesizare în acest sens, nimeni nu poate să confirme ce spun sătenii.

Poliţiştii însă s-au sesizat în ceea ce priveşte cei doi câini şi spun că vor face cercetări. ”Până în acest moment, la IPJ Maramureş nu a ajuns nicio sesizare, însă poliţiştii s-au autosesizat şi fac verificări. Trebuie menţionat, însă, că dacă cei doi câini s-au aflat pe fondul de vânătoare, e posibil să fi fost împuşcaţi, atât de către personalul cu atribuţii de vânători, cât şi de vânători”, a precizat Florina Meteş, purtărul de cuvânt al IPJ Maramureş.