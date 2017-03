Femeia care transformă „Ţara Maramureşului“ în „Ţara lavandei“

Monica Marchiş (49 ani) este reprezentanta unei asociaţii din care fac parte mai mulţi cultivatori de lavandă din Maramureş. Ea povesteşte cum a început cultivarea ei, în urmă cu mai mulţi ani, când nimeni nu ştia nimic despre această plantă. Prima oară când a luat contact cu această plantă a fost prin 2009, când Monica locuia de 20 de ani în Italia, dar avea două firme pe care le administra, ea având la bază studii juridice. După ce a mirosit prima oară parfumul plantei a ştiut că vaţa ei se va schimba.



Astfel, după doar câteva zile începea să cerceteze cum se poate cultiva. Lavanda a făcut-o să renunţa la viaţa ei din Italia şi să vină acasă, unde a început o muncă titanică pentru a descoperi secretele acestei plante. Primul an, însă, s-a ocupat doar de cercetare. ”Atunci când noi am început această activitate, nimeni nu ştia despre această plantă. Am apelat şi la facultăţile de agronomie din ţară, dar nu prea se studiază plantele medicinale la noi, aşa că a trebuit să punem noi umărul. Am plecat în străinătate, am participat la congrese internaţionale cu tema plantelor medicinale, am intrat în contact cu alţi producători de plante medicinale, să adunăm cât mai multe informaţii”, povesteşte ea acum.

Prezentă la diferite târguri, standul Monicăi Marchiş este mereu o atracţie. Succesul, însă, nu a venit peste noapte. Ea spune că a fost nevoie de un efort imens, pentru a descoperi secretele lavandei şi pentru a determina misterioasa plantă să-şi elibereze parfumul. Astfel, a înfiinţat o mică cultură cu câteva specii, pe care le-a analizat să vadă care se va adapta cel mai bine specificului climatic din zonă. ”Sunt multe specii ornamentale, care sunt un pic mai mici ca dimesiune, dar sunt şi sunt specii medicinale. Speciile astea medicinale sunt şi ele cu diferite denumiri, în funcţie de culoare, de mărime etc. Noi am reuşit să scoatem o specie numită Lavanda Angustifolia Vera, de o puritate destul de mare. Am încercat toate tehnicile de culturi, acum ştim ce avem de făcut, cum se înfiinţează o cultură, cum se face economie la asta”, mai spune ea.

Speciile medicinale ale lavandei sunt cele mai căutate şi se folosesc intens în industria farmaceutică, dar şi în cea a cosmeticelor, în special a parfumurilor. ”E una dintre cele mai puternice specii de plante medicinale. E foarte căutată datorită lanolinei, substanţa conţinută în uleiul esenţial. Planta, atât fructul, cât şi tijele (şi frunzele – care în decor se curăţă), întreaga plantă conţine uleiul esenţial. Dar cel mai mult să găseşte în capsula plantei, în mugur”, mai explică ea.

Produsele realizate doar manual, ecologic

Producţia europeană de ulei esenţial de lavandă nu acoperă necesarul pe piaţă, asfel că se mai fabrică şi artificial, în laboratoare. Tocmai de aceea, produsele naturale, aşa cum sunt cele realizate la Satulung din Maramureş, sunt extrem de apreciate. ”Tot ce facem este lucrat manual şi este de tip ecolgic. Nu folosim niciun fel de substanţă chimică”, explică ea.

”Uleiul esenţial se găseşte în capsulă. Dacă este lucrat manual, luăm cu mâna de pe tijă frunzele, rămân intacte proprietăţile produsului. Când se macină mecanic, se mai rup şi se mai pierde din ele. Noi am încercat foarte multe variante”, mai spune Monica.

Pe lângă obiecte de decor, săpunuri, lumânări, firma Monicări se mai ocupă de orgaizări de evenimente, cu tot ce înseamnă asta, inclusiv decorurile ori şedinţele foto în câmpul cu lavandă.

Asociaţie înfiinţată pentru mai mulţi producători de lavandă

Pentru că producţia a tot crescut, dar nu suficient cât să acopere cererea pe piaţă, Monica s-a gândit să înfiinţeze o asociaţie, unde să poată prelua şi plantele cultivate de alţi produători din zonă. Astfel, împreună au mai multe şanse să dezvolte o afacere nu doar parfumată, ci şi bine remunerată şi apreciată. ”Avem un proiect destul de important. Ne ineresează să dezvoltăm această afacere în Maramureş. Eu sunt de origine maramureşeancă şi îmi doresc să devină albastre de lavandă toate dealurile Maramureşului. Dar îi ajutăm, astfel, şi pe alţii din alte judeţe, pentru că şi nouă ne-a fost foarte greu la început. Noi am investit foarte mult în cercetare”, mai spune ea, arătând că producţia celorlalţi cultivator ar putea fi preluată şi prelucrată de ei.

”Pentru micii producători e foarte greu să reziste pe piaţă, aşa că, după experienţa noastră, ne-am gândit că putem să-i ajutăm şi pe ceilalţi să-şi înfiinţeze culturi. Cine este interesat intră în asociaţie şi astfel putem face contractele de parteneriat. Variantele sunt foarte multe”, mai povesteşte ea. Asociaţia a început cu trei membri fondatori şi cu multe parteneriate cu cultivatori ai unor suprafeţele mici. Deocamdată sunt doar trei membri, pentru că lavanda intră în producţie doar după trei ani. ”Dacă se fac membri acum, pentru mulţi este prea devreme, pentru că nu au încă producţie. Aşa că aşteptăm să poată intra cu o suprafaţă minimă, ca să fie convenabil şi pentru ei, şi pentru noi. Şi împreună ne gândim ca anul viitor să distribuim ceaiuri la nivel chiar european. Pentru asta avem nevoie de calitate şi în felul ăsta îi putem ajuta şi pe ce mai mici”, mai spune ea. De altfel, în Spania şi Italia vând deja ceaiuri din acest an.

Uleiul esenţial, ”cireaşa de pe tort”

Ceea ce se caută însă cel mai mult este uleiul esenţial. ”Se găseşe foarte greu un ulei de calitate bună. Nu este suficient nici în Europa, nici în România, iar din cauza asta se produce şi chimic, în laboratoare, pentru că cel natural nu acoperă piaţa. De aceea micii producători au probleme mari, pentru că e dificil să ambalezi, să faci marketing”, mai explică ea. De altfel, ea a mai dezvăluit că acesta este următorul pas pe care îl va face în cadrul asociaţiei, să producă apreciatul ulei esenţial de lavandă.

”Pentru asta e nevoie de cantitate mai mare de flori, dar sper, cât de curând, să reuşim. Noi avem un distilator, dar deocamdată suntem în probe”, mai spune ea. Ea mai arată că florile se pot distila verzi, dar şi uscate, însă uleiul de cea mai bună calitate se obţine din mugurii de flori, iar pentru că uleiul obţinut în urma probelor de laborator se anunţă de o puritate mximă, a început deja negocieri cu firme din Statele Unite. Totuşi, pentru că florile nu sunt verzi tot anul, ei vor distila şi flori uscate.



”Metoda de distilare este prin aburi. Se poate distila floare verde, dar şi floare uscată. Noi până acum am făcut foarte multe probe să vedem care este cea mai bun metodă şi să fim pregătiţi atunci când membrii asociaţiei vor scoate producţie, să ştim cum să le punem în siguranţă produsul. Adică perioada de distilare este doar de 15 zile şi e practic imposibil de distilat toate câmpurile deodată. Şi atunci am făcut probe pentru uleiul esenţial distilat din floare uscată. Acum suntem la analize de laborator, dar după prima impresie, primul impact, după experienţa noastră, cred că va ieş un produs foarte bun”, mai arată Monica Marchiş. De asemenea, ea mai spune că în acest fel, vor putea distila flori pe tot parcursul anului, atât verzi, cât şi uscate, după încheierea perioadei în care se cultivă planta.

Uleul din muguri, cel mai căutat

Uleiul obţinut numai din muguri este cel mai apreciat. Monica spune că este de cea mai bună calitate şi nu are emoţii că ar rămâne cu el pe stoc. ”Am făcut pobe de distilare numai cu muguri, nu toată floarea. Evident, distilând numai muguri, este mult mai concentrat. Cererea este atât de mare, încât dacă am scoate ulei esenţial, ar veni şă ni-l ia de acasă”, mai spune ea încrezătoare.

Din cauza lavandei Monica a avut şi surprize neplecute. Ea povesteşte acum despre un episod în care a avut nevoie de spitalizare. Pentru că pasiunea ei pentru această plantă nu mai avea limite, a consumat lichior de lavandă, ceaiuri, băi cu uleiuri eseniale, a ajuns la un moment dat intoxicată la spital, unde a avut nevoie o lună de zile de spitalizare, sub perfuzii. ”Medicul mi-a inerzis mă mai apropii vreodat de această plantă”, mai spune ea. Însă după ce a ajuns acasă primul lucru pe care l-a făcut a fost să facă o baie cu ulei de lavandă.

