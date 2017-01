Două persoane sunt suspectate în cazul uciderii şefului poliţiei din Vişeu de Jos

Două persoane au fost reţinute pentru audieri astăzi, după ce poliţiştii au făcut percheziţii domiciliare la aceştia. Nu există încă informaţii dacă a fost găsită arma poliţistului (despre care se crede că a dispărut la momentul crimei), însă se pare că oamenii legii au găsit suficiente probe pentru a-i aduce la audieri.

De asemenea, mai trebuie menţionat faptul că imoblul în care este biroul în care a fost ucis poliţistul este dotat cu camere de supraveghere, astfel că orice personă care intră în clădire este înrgistrată de camerele de supravegere.

Gheorghe Nistor, şeful de post de la Poliţia Vişeu de Jos a fost omorât miercuri, 4 ianuarie, în timp ce se afla la birou, cu două lovituri de cuţit în zona toracelui. Criminalul a plecat şi a încuiat biroul, luând cheile cu el.

Bărbatul a fost descoperit câteva ore mai târziu, de către un coleg, care adeschis biroul cu cheile de rezervă. Agentul şef principal lucra singur pe tură, motiv pentru care criminalului i-a fost destul de uşor să comită fapta. ”Aşa este organigrama, pe timp de zi, la posturile comunale, este un singur om în birou. Oricum, clădirea nu era într-o zonă de risc, era supravegheată cu camere video, era lângă primărie”, a explicat Vioria Marincaş, şefa IPJ Maramureş.

Cei care l–au cunoscut pe Gheorghe Nistor au numai cuvinte bune la adresa lui. ”Era un om deosebit. Nu ştiu să fi avut vreun conflict cu cineva. De multe ori ne beam cafeaua împreună, mâncam împreună, dar el îşi făcea treaba lui, iar eu pe a mea. Dar nu am auzit nici măcar aşa cum se mai aude în sat să fi avut vreodată scandal sau vreo problemă cu cineva. Un tip deosebit, lăudat de toată lumea şi pe bună dreptate. De duşmai şi de probleme de astea nu am auzit şi sunt primar de cinci ani”, a spus Gavril Şimon, primarul comunei Vişeu de Jos. Pe de altă parte, acesta pune la îndoială discernământul persoanei care a fost în stare să facă o asemenea faptă. ”Gândiţi-vă, dacă a intrat în clădirea asta cineva în plină zi, la orele amiezii şi l-a căsăpit, ăla nu e om normal. Ăla nu trebuie să fi avut foarte multe motive. Probabil vreun coflict de ăsta mărunţel. Şi eu pot să mă cert cu cineva, dar asta nu înseamnă că mă duc să-i dau în cap. Eu nu ştiu să fi avut vreo problemă, cel puţin pe teritoriul comunei, că se mai auzea măcar ca bârfă, dar nu am auzit nimic să fi fost vreun caz spectaculos. Miercuri eu am plecat la ora 02.00 (14.00, n.r.) de aici, dar după ce l-au aflat au sigilat şi nu ne-au mai lăsat să intrăm. Nici nu ştiam dacă e sinucidere sau crimă. Atât au spus că l-a aflat poliţistul (colegul său, n.r.) şi era o baltă de sânge sub el”, a mai spus primarul Gavril Şimon.

Nici speculaţiile nu au întârziat să apară, unele persoane din anturajul său arătând că poliţistul ar fi fost ucis la comanda mafiei lemnului. Oficial, însă, nu există nicio informaţie care să confirme sau să infirme acest zvon.

Ghoerghe Nistor, agent şef principal, era şeful postului de la Vişeu de Jos şi lucra în cadrul instituţiei din 1995. El avea 48 de ani şi în câteva luni urma să se pensioneze. Bărbatul era căsătorit şi avea doi copii majori.