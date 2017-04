Deschiderea sezonului MOTO 2017 a adus parada ”bătrânelor doamne” a şoselelor şi cel mai tânăr membru în clubul automobiliştilor VIDEO

Sâmbătă a avut loc deschiderea sezonului MOTO 2017, în Piaţa Milenium din Centrul Vechi al municipiului Baia Mare. Încă de la ora 11.00, pasionaţii şi proprietarii de maşini de epocă şi de motociclete au început să sosească la locul de întâlnire, iar de la ora 14.00 au pornit în defilare pe principalele artere ale oraşului. Din fericire, vremea a fost de partea lor, pentru că, deşi nu a fost cald, cel puţin nu a plouat, situaţie care ar fi pus în dificultate desfăşurarea evenimentului.

După ce au zăbovit puţin printre ”bătrânele” şoselelor, un eveniment care a adus zâmbetul pe buze tuturor a avut loc. Cel mai tânăr membru al Clubului Kafer şi-a ”semnat” intrarea, un bebeluş de numai trei săptămâni, pe care părinţii lui, pasionaţi de vehicule de epocă, l-au ţinut în braţe şi l-au prezentat membrilor, după care i-au pus amprenta pe certificatul de membru. ”Astăzi avem o ”intrare” nouă în Club. Tăticul este pasionat de vehicule istorice, mămica lui la fel şi toţi prietenii lor. Nu este prea tânăr pentru a fi membru, este solicitarea lui şi întrucât nu ştie încă să semneze, o să pună amprenta. Îl amprentăm”, a spus Vlad Ioan preşedintele clubului. Bebeluşul născut în urmă cu doar trei săptămâni, Paşca Paul Alexandru, a devenit, astfel, cel mai tânăr mebru al clubului.

Părinţii lui, Andreea şi Ovidiu Paşca au spus că se bucură ori de câte ori au ocazia să iasă cu maşina retro. ”De la tăticul avem pasiunea aceasta, el a început cu un Ford Zephyr, după aceea Skoda, apoi Lancia şi acum mai avem o Vespa. Acum urmează o nouă achiziţie pentru cel mic”, a relatat Andreea Paşca, tânăra mămică. ”Suntem pasionaţi de lucrurile frumoase. Poate o să-i luăm o broscuţă, dacă tot e la Kafer Club, să aibă broscuţa lui”, a completat Ovidiu Paşca. Acesta însă a fost momentul în care bebeluşul ş-a pierdut răbdarea şi a început să scâncească, spre amuzamentul tuturor, care în glumă, au interpretat reacţia micuţului ca pe un refuz la propunerea tatălui, referitor la maşina pe care i-o va cumpăra. Tinerii părinţi sunt propretarii celei mai vechi maşini din expoziţie: Skoda din 1939.

Cadillacul american, maşina de vis din anii 80

O altă atracţie a expoziţiei a fost un Cadillac, o maşină americană, proaspăt achiziţionată de un maramureşean. Cu un motor de 4000 cmc, proprietarul a spus doar că a fost scumpă, fără să dea o cifră. Maşina este un model de fabricaţie din anii 80 şi, potrivit proprietarului, are 35 de ani. ”Am adus-o din Germania, unde a venit cu acte de America. Am înmatriculat-o, ştiu doar că în America nu prea mai sunt, se circulă foarte rar cu ele, am cum se circulă la noi acum cu Daciile. Ca dotări este full electric, totul este automat, scaune electrice, reglabile, climatronic, America-i America!”, a spus el. La vremea aceea, maşina făcea furori datorită dotărilor ei. ”Are motor 8 V, consum cam 15 l la 100 de kilometru. N-are decât 140 de cai putere”, a mai completat el de la volanul Cadillacului său alb. Ioniţă Vepric, din Săsar, Maramureş, mai este deţinătorul unei broscuţe, iar pentru Cadillacul care a fost visul său, a dat un Mercedes.

Dorin Danciu, un alt pasonat de automobile de epocă este proprietarul unei maşini Volga din 1963. Mai are un Auto Union (fosta denumire a mărcii Volkswagen), modelul Munga, o maşină pentru război, pe care însă nu a putut s–o aducă la expoziţie. ”Am cumpărată din Transnistria, Republica Moldova şi câţiva ani a fost restaurată”, spune el. În prezent este încântat de noua lui achiziţie, care se va finaliza în curând. ”Este o maşină ce a aparţinut lui Yves Sait Laurent, pe care am cumpărt-o din Franţa”, a mai spus pasionatul de autovehicule retro. Maşina din anii 60 a fost achiziţionată după ce a primit ”un pont”, iar tranzacţia urmează să fie finalizată în curând.

Motocicliştii, la deschiderea sezonului

Pasionaţii de cai putere şi-au expus şi ei ”bijuteriile pe două roţi”, până la urmă, evenimentul le-a fost dedicat, ca deschidere a sezonului moto. Pasiunea pentru motoare nu face diferenţe, poate atinge pe oricine, copii, femei sau bărbaţi. Astfel, Monica Chiuzbăian, o tânără din Baia Mare este cea de-a treia generaţie din familia ei care a fost atinsă de ”microbul” motoarelor. ”Şi tatăl meu a fost pasionat, la fel şi bunicul meu, unchiul, cam toţi din familia mea au avut această pasiune”, a mărturisit ea. De altfel, pasiunea aceasta o împărtăşeşte şi cu soţul ei, alături de care participă la astfel de evenimente.

Evenimentul a fost organizat de Clubul Nord 6 Riders Baia Mare şi a fost cea de-a 12 ediţie, clubul fiind înfiinţat în anul 2005. Manifestarea are ca scop conştientizarea asupra prezenţei motocicliştilor în trafic şi este organizat în parteneriat cu Primăria Baia Mare şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureş - Poliţia Municipiului Baia Mare-Biroul Rutier. Alături au mai fost Clubul Retromobil România şi Cbul Kafer.