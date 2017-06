Cum să faci o pizza reuşită: diferenţa între un blat crocant şi unul pufos

Totul ţine de timp, aşa explică Silvian Coconeanu secretul unui blat de pizza reuşit. Mai precis, este vorba de timpul pe care îl are la dispoziţie pentru a dospi. ”Aluatul de pizza se face la fel ca orice aluat: făină, apă, drojdie şi puţină sare. Nu are nimic deosebit. Dar e foarte important cât îl ţine la dospit. Cel mai recomandat este ca aluatul frământat, făcut porţii mici, cât pentru un blat de pizza şi pus într-un vas închis, să fie ţinut minim 24 de ore şi nu la căldură, ci la aproximativ 4 grade Celsius”, explică el.



Altfel spus, aluatul de pizza se ţine 24 de ore la frigider înainte de a se folosi. În plus, înainte de a se întinde, se aduce la temperatura camerei treptat, respectiv se ţine o jumătate de oră înainte de a se întinde foaie. ”În acest timp el va creşte foarte mult”, mai explică Silvian Coconeanu (foto jos).

El mai are un secret pe care îl dezvăluie, în ceea ce priveşte marginea pizzei, parte care deseori este lăsată deoparte pentru că este prea tare. Pentru a nu deveni uscată, atunci când frământă blatul, nu atinge marginile deloc. ”Totul se întinde doar din mijloc, cu mâna, nu se foloseşte făcăleţul. Astfel, marginile vor rămâne mai pufoase”, mai arată el.

Povestea pizzerului

Pentru Silvian (29 ani), pizza înseamnă mult mai mult decât ceea ce face el la muncă. Pizza, spune el mai în glumă, mai în serios, a fost motivul care l-a ajutat să-şi întâlnească soţia. În urmă cu aproximativ 10 ani, după ce a terminat liceul, a ales, ca şi mulţi alţi tineri de vârsta lui, să plece la muncă în străinătate. Cum nu a găsit acolo ce a căutat, a decis să-şi încerce norocul în ţară. Astfel a ajuns la Bucureşti, unde s-a angajat într-o pizzerie. Şi pentru că era sătul de acest produs cu care lucra toată ziua şi nu mai avea poftă de mâncare, seara, când mergea acasă, prefera să treacă pe la un supermaket din apropiere, de unde îşi cumpăra produse alimentare diferite de cele cu care lucra la pizzerie. Acolo a cunoscut-o pe cea care urma să-i devină soţie mai târziu şi tot ea a fost cea care i-a schimbat viaţa. Din vorbă în vorbă şi schimburi de păreri, a invitat-o la o pizza şi aşa a început totul.