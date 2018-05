Ce se întâmplă în corpul nostru după ce începem să facem mişcare. De ce unele persoane acuză stări de ameţeală

Câteva schimbări majore au loc în corp, odată ce renunţăm la sedentarism şi ne schimbăm stilul de viaţă. Mişcarea are efecte benefice atât pentru fizic, cât şi pentru psihic. Dana Lucăcel, instructor certificat, a explicat punctual câteva beneficii şi schimbări care se petrec în corpul nostru după ce începem să facem mişcare.

Unul din cele mai mari beneficii este starea de bine. „Se instalează starea de bine, datorită endorfinelor şi serotoninei (numiţi şi hormonii fericirii) care se eliberează. Au efect ca şi drogurile şi chiar pot da dependenţă, însă nu trebuie să ne sperie, pentru sunt un «drog» natural, neurotransmiţători produşi de corpul nostru”, explică ea. Tocmai de aceea, mai arată ea, mişcarea este un excelent antidepresiv. „După obezitate, cea mai frecventă afecţiune este depresia. Foarte multe persoane sunt depresive, de asemenea, sunt foarte multe femei cărora le este afectate funcţia tiroidiană, ceea ce duce la stări depresive, inapetenţă”, mai explică ea. Atenţie, însă, instructorul atrage atenţa că e nevoie de moderaţie, pentru că excesul de activitate fizică inhibă glanda tiroidă.

Se îmbunătăţeşte mobilitatea. „Vom avea articulaţii mai mobile, vârsta lor se prelungeşte. La 80 de ani poţi fi foarte activ dacă mobilitatea este bună”, explică ea.

Funcţia cardiacă este îmbunătăţită. „Se întăreşte muşchiul inimii, de aceea, la sportivi, inima e mărită. Inima este, practic, un muşchi şi se produce hipertrofia. La sportivi, însă nu este o problemă, ci problema apare atunci când inima se măreşte fără să fi făcut sport”, mai spune Dana Lucăcel.

Funcţa respiratorie se îmbunătăţeşte. „Se măreşte capacitatea vitală a plămânilor şi, inculsiv funcţia respiratorie, dar şi calitatea. Asta pentru că sub efort, eşti obligat să inspiri puternic, la fel şi când expiri. Uneori, la început unele persoane pot avea senzaţia de ameţeală, pentru că apare hiperventilaţia”, explică instructoarea.

Tranzitul intestinal este îmbunătăţit. „Persoanelor cu constipaţie le recomand să facă mişcare. Asta îmbunătăţeşte tranzitul, în totalitate.” Ea a mai arătat că alimentele de tip fastfood încarcă toate tare tranzitul, iar fără mişcare, apare constipaţia.

Sistemul circulator suferă modificări în bine. „Venele se pot mări, pentru că sângele circulă mai rapid”, explică instructoarea.

Totuşi, arată ea, sub anumite patologii, se pot limita genurile de exerciţii. În plus, efortul terbui dozat corespunzător, sub atenţia unui specialist, pentru că există riscul unor accidentări, ori a unor efece nedorite. „Tebuie avut grijă cu dozajul. Nu facem efort până la epuizare, ci facem constant, cu regularitate. Mişcarea trebuie abordată ca stil de viaţă. La fel cum mâncăm, respirăm, cu atât mai mult cu cât suntem tot mai sedentari, mişcarea trebuie făcută constant”, a mai arătat instructorul certificat, Dana Lucăcel.