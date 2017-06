FOTO Raliul Moldovei 2017. Ce maşini au intrat în cursă, care sunt traseele şi ce automobile de epocă au venit la paradă

Atmofesferă festivă în centrul municipiului Bacău, la startul Raliului Moldovei. Cei peste 50 de participanţi au avut parte, zilele trecute, de exerciţii de recunoaştere a traseelor, înainte de a intra în cursă. Tot ieri, în centrul municipiului Bacău a fost organizată şi o expoziţie a maşinilor de epocă. Au venit pasionaţi din mai multe judeţe ale ţării, cu maşini înmatriculate, funcţionale, unele mai vechi de 50 de ani. Printre maşinile expuse, cele mai apreciate au fost Cadillac, Mercedes, Audi şi chiar Renault, modelul imitat mai târziu de Dacia Piteşti.



Vineri, 16 iunie, concurenţii care participă la Raliul Moldovei au parcurs traseele atingând localităţile Runcu , Bolătău, Moineşti, Vermeşti, şi retur. De la ora 18 şi 17 minute are loc cursa „super specială“.



Sâmbătă, 17 iunie, iubitorii raliului vor putea urmări cursele de la Hemeiuş, Trebeş, Buhuşi şi retur. Sosirea în Bacău este estimată la ora 16,46 iar festivitatea de premiere este programată să aibă loc de la ora 20.30.



Un eveniment pentru promovarea Bacăului



Autorităţile locale, primari din localităţile în care are loc raliul dar şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Bacău, şi-au exprimat zilele trecute satisfacţia pentru organizarea competiţiei în Bacău. Raliului Moldovei Bacău 2017 este organizat de ACS Rally Spirit, cu sprijinul Consiliul Judeţean Bacău, Consiliul Local şi Primăria Bacău, Consiliul Local Moineşti, consiliile locale ale comunelor Zemeş şi Măgireşti dar şi al sponsorilor. Raliul Moldovei Bacau face parte anul acesta din Trofeul European de Raliuri (European Rally Trophy) şi Trofeul Balcanic de Raliuri (Balkan Rally Trophy), campionate europene desfăşurate sub egida Federaţiei Internaţionale a Automobilului (FIA), dar si din Campionatul Naţional de Raliuri Dunlop, Campionatul Naţional de Raliuri 2 Dunlop, Campionatul Naţional de Raliuri Istorice, competiţii desfăşurate sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv (FRAS). „Ne bucurăm că această competiţie se desfăşoară la noi în judeţ. Cred că va fi un capital de imagine pozitiv pentru noi. Este un eveniment de anvergură, mai ales că anul acesta Bacăul este considerat Oraş European al Sportului iar Raliul Moldovei este cel mai important eveniment din cadrul acesui program. Felicitari organizatorilor pentru ceea ce fac şi mult succes tuturor concurenţilor!” a declarat zilele trecute, într-o conferinţă de presă, Silviu Pravăţ vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău.