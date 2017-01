Miting în Bacău împotriva legii amnistiei şi graţierii. Peste 600 de băcăuani au scandat împotriva corupţiei

„Am ieşit în stradă să protestez împotriva asaltului asupra statului de drept, asalt executat de condamnaţii penali sau de cei în curs de condamnare. Am spus Nu Graţierii, Nu Amnistiei si Nu modificărilor codului Penal,alături de cc 100.000 de români care au făcut la fel ca mine în Toată ţara. Am ieşit în stradă să împiedic penalii foarte cunoscuţi din PSD, precum Liviu Dragnea, Ion Iliescu, Victor Ponta, Voiculescu, Adrian Nastase, Dan Sova, Valcov, Ghita, Hrebenciuc, Sarbu, Madalin Voicu, ş.a. să scape de rigoarea legii. Am ieşit in stradă pentru statul de drept, pentru justiţie, pentru democraţie, pentru România Europeană“, a precizat Iulian Pichiu, activist civic implicat în mai multe proiecte în municipiul Bacău.