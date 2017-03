FOTO VIDEO Mii de băcăuani participă la „Marşul pentru Viaţă“. Credincioşi din parohiile Bacăului şi adolescenţi cu steaguri cer interzicerea avortului

Preoţii şi credincioşii din mai multe parohii ale Bacăului participă în acest moment la „Marşul pentru Viaţă“, acţiune iniţiată de Asociaţia Studenţi pentru Viaţă, care se desfăşoară cu girul Bisericii Ortodoxe Române. Participanţii la protest sunt de toate vârstele dar majoritatea sunt pensionari. Mesajele de pe pancarte susţin dreptul la viaţă: „Dacă iubeşti şi viaţa te va iubi pe tine“. „Fiecare copil are dreptul să se nască şi are dreptul la o mamă şi la un tată“, „Ne opunem păcatului sodomiei, susţinem familia“ au scris pe pancarte susţinătorii familiei tradiţionale, care se opun avortului.

Mai mult, susţinătorii acţiunii au pus mici cartonaşe la parterul blocurilor prin care este promovat „Marşul pentru Viaţă“: „Te invit să apărăm împreună dreptul la viaţă al copiilor nenăscuţi. Cât va mai dura masacrul ce are loc în ţara noastră. Acum este momentul să devenim glas pentru cei fără glas“, se arată în mesajele care au ajuns în toate cartierele. Printre participanţii la marş sunt şi aleşi locali (Ilie Bîrzu) sau conducători ai unor instituţii (Dana Ţiţaru-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului). „Acum marşul a ajuns la Decebal, iar coada este până la Tic Tac. Cred că ar putea fi până la opt mii de participanţi“, a precizat consilierul local Ilie Bîrzu, susţinător tradiţional al Bisericii şi al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

„Marşul pentru viaţă reprezintă una dintre cele mai importante iniţiative civice prin care se contribuie la lupta împotriva avortului, acest flagel al societăţii contemporane care, în România, în perioada 1958 – 2014, a curmat peste 22.638.755 de vieţi, ţara noastră aflându-se pe locul doi în lume, după Rusia, în ceea ce priveşte numărul de avorturi raportat la populaţia existentă (116,5%)-se precizează întru-un articol pe site-ul epr.ro, al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.