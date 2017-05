Festivalul Internaţional „Mărul de Aur“ de la Bacău. „Lăutarii“, dirijorul Nicolae Botgros şi artişti din mai multe ţări vor cânta la Teatrul „Radu Beligan“

Consilierii băcăuani au aprobat în şedinţa din data de 28 aprilie finanţarea cu 109 mii de lei a Festivalului Internaţional „Mărul de Aur“, pentru a cărui organizare sunt necesari peste 222 de mii de lei. Primăria Bacău este astfel partenerul oficial al Asociaţiei Culturale Inanina Music Star. În concurs, sâmbătă, vor participa peste 250 de copii, adolescenţi şi tineri în sala de spectacole a Teatrului de Vară „Radu Beligan“ din Bacău.

Punctul culminant al Festivalului este Concertul de Gală, programat să aibă loc duminică 14 mai, de la ora 15.

Spectacolul va dura peste 4 ore, la care vor concerta maestrul Nicolae Botgros şi 30 de instrumentişti din Republica Moldova-Orchestra Naţională „Lăutarii din Chişinău, Ion Paladi, Tatiana Jacot, Olga Verbitschi, Patricia Viviane (Brazilia), Rafael Bobeică, Victoria Nikitchenko (Ucraina), Tudor Turcu, Gabriel Nebunu, Carmen Rădulescu, Ana Dabija, Nina Manolache, ş.a.

Artistul băcăuan George Cojocărescu, care interpretează muzică populară din folclorul autentic va evolua pe scenă alături de Lăutarii şi dirijorul Nicolae Botgros. Singurul absent din afişeşe Inanina Music Star, anuţat în ultimul moment, este Mihai Trăistaru, care şi-a anulat reprezentaţia, alegând un alt eveniment muzical. Preţul biletului pentru câteva ore de spectacol, dumincă, la Teatrul de Vară „Radu Beligan“ din Bacău este de 50 de lei. O parte din fondurile obţinute de pe urma evenimentului vor fi direcţionate pentru copiii talentaţi cu nevoi speciale.



Programul Festivalului Internaţional „Mărul de Aur“,-ediţia a 7-a, Bacău



EDITIA A VII A ROMANIA BACAU



Vineri, 12 mai



Incepand cu ora 17,00 va avea loc balul din incinta Hotelului Decebal din centrul municipiului Bacău. „Prezenta este obligatorie a tuturor concurentilor, inainte de deschiderea oficiala a balului aveti obligatia de a trece pe la sunetist semnati tabelul de prezenta si verificati (negativele) care urmeaza sa le prezentati in concurs pe data de 13.05.2017“, anunţă pe Facebook Ina Bobeică, organizatorul Festivalului Internaţional Mărul de Aur.

Festivalul începe sâmbătă, 13 mai, de la ora 9, în sala de spectacole a Teatrului de Vară „Radu Beligan“ din Bacău

Sectiunea Grupuri Mari ora 9,00-9,15

1.Grup “Vestitorii Bucuriei” Piatra Neamt

2.Grup “Lazarel” Iasi , “Alunelul”

3.Grup Pengis Cozmina&Munteanu Alesia, Mama

4.Grup Vocal Pinochio Piatra Neamt , Mama

Sectiunea Creatie ora 9,15-9,27

1.Baisan Bianca 10 ani Bacau, Zi-l bade cu trompeta

2.Ionescu Adrian 13 ani Bucuresti Tu ma faceai sa zbor

3.Anton Larisa-Ioana 8 ani Bacau Sunt super star in top

Sectiunea Pop Romanesc 12 ani ora 9,27-9,45

1.Avadanei Alexandra 12 ani Bacau, Norocul meu e mama mea

2.Bican Teodora Izabela 12 ani Bacau, Invata-ne Doamne

3.Cretu Daria Petrina 12 ani Vaslui, Daca esti langa mine

4.Pintilie Daria 12 ani, Piatra Neamt, Romania

5.Raduc Oana Justinina 12 ani, Iasi, Eminescu

Sectiunea Pop International 12 ani ora 9,45-10,30

1.Asavei Karina 12 ani Piatra Neamt, Rise Like a Phoenix

2.Ciudin Isabela 12 ani Piatra Neamt, A million voices

3.Ciobanu Razvan 12 ani Piatra Neamt, Writing’s on the wall

4.Luchian Nicola 12 ani Iasi, Another night

5.Moisa Stephen 12 ani Irlanda, Sorry Sems To Be The Hardest Word

6.Pavel Elena Martha 12 ani Piatra Neamt, Skyfall

7.Pintilie Daria 12 ani Piatra Neamt, I surrender

8.Stefanuca Bianca 12 ani Piatra Neamt, Je suis malade

Sectiunea Pop Romanesc 5-7 ani ora 10,30-11,00

1.Axinte Anastasia 6 ani Bacau, Buburuza

2.Barnea Patricia 6 ani Bacau, Dorinta Mea

3.Danca Ana Giulia 6 ani Italia, Sa vina mama

4.Dobos Antonia Adriana 6 ani Bacau, Daca vreau aprind o stea

5.Lacatusu Maria 6 ani Vaslui, Vreau sa fiu minunea ta

6.Osoianu Maria 6 ani Vaslui, Sunt o mica vedeta

7.Panzaru Diana 5 ani Vaslui, Dumbrava Minunata

8.Rezan Chirica 5 ani Vaslui, De vorba cu copilaria

Sectiunea Pop International 7-9 ani ora 11,00-11,35

1.Antohi Sophia Ioana 7 ani Galati, Vincero Perdero

2.Anton Larisa Ioana 8 ani Bacau, Kalinka

3.Mastacan Luca 8 ani Iasi, I Surrender

4.Mihailescu Andra 9 ani Buzau, Singing in the rain

5.Radu Luca 9 ani Bucuresti, All of me

6.Tanasa Teodora 9 ani Piatra Neamt, Moment of silence

7.Xodjeva Lora 7 ani Macedonia

Sectiunea Pop Romanesc 7-9 ani ora 11,35-12,25

1.Adascaliti Maria 9 ani Piatra Neamt, Cuvantul Mama

2.Anton Larisa Ioana 8 ani Bacau, Sa fie pe pamant numai lumina

3.Calin Maria 9 ani Bacau, Romania

4.Cilienti Gunay 9 ani Galati, Vreau sa traiesc

5.Ciobanu Maria Mirabela 9 ani Piatra Neamt Ziua de maine

6.Cioc Filip 7 ani Galati, Aud un strigat

7.Cotargasanu Anastasia 9 ani Piatra Neamt, Salcia

8.Draghici Maria Beatrice 8 ani, Galati, Cine m-a facut om mare

9.Mocanu Elena Sorina 8 ani Iasi, Mireasa

10.Nechifor Tudor 8 ani Iasi, Purtat de val

11.Panaite Alexia 9 ani Bacau, Zile de foc

12.Rotaru Alesia 9 ani Bacau, Pentru oameni voi canta

13.Sauciuc Ilinca 9 ani Piatra Neamt, Hora din Modova

14.Susanu Maya 9 ani Iasi, Truli

15.Turcanu-Costin Teodor-Ianis 9 ani Piatra Neamt, Charlot

16.Moraru Andra 9 ani Vaslui, Parintii Mei

Sectiunea Grupuri Mici ora 12,25-12,30

1.Grup Anton Larisa-Ioana & Maftei Stefania 8 ani Bacau Chiritele

Sectiunea Muzica Populara 5-7 ani ora 12.30-12,45

1.Amieroaie Denisa 5 ani Bucuresti Sunt o fata frumusica

2.Afloarei Maria 6 ani Bacau Sunt taranca mititica

3.Ciobanu Anastasia 7 ani Bacau Ca moldoveanca nu-I nimeni

4.Popa Lorena 5 ani Vaslui Sunt o fata frumusica

Sectiunea Muzica Populara 7-9 ani ora 12,45-13,10

1.Hurdubaia Sidonia 9 ani Vaslui Bate talpa in papuc

2.Ignat Ana Maria 9 ani Iasi Sarba de la Iasi

3.Mihalache Laura 9 ani Bacau Sunt o fata frumusica

4.Minea Patrick 8 ani Bacau Moldova Moldovioara mea

5.Papuc Maria 9 ani Vaslui Dragu mi-l in sat la joc

6.Kusztra Melania Daniela 8 ani M-a facut muma frumoasa

Sectiunea Pop International 10-11 ani ora 13,10-14,30

1.Alexandru Raisa 11 ani Galati A million stars

2.Bouros Alina 11 ani Republica Moldova Wrecking ball

3.Butuc Andreea 11 ani Piatra Neamt Molitva

4.Chiriac Stanislav 11 ani Ukraina Moia Bucovina

5.Gusu Briana 10 ani Galati Think

6.Loghin Irina 11 ani Iasi You raise me up

7.Mantarosie Laura 10 ani Vaslui You raise me up

8.Mireanu Stefania 11 ani Bacau Comment vivre sans toi

9.Moisa Natalia 11 ani Bucuresti Something

10.Munteanu Alesia 11 ani Tecuci Rise Like a Phoenix

11.Nedealcova Martina 11 ani Bulgaria

12.Plesca Maria Erica 10 ani Piatra Neamt Valerie

13.Popa Razvan 10 ani Barlad How am I supposed to live without

14.Racheriu Teona 10 ani Piatra Neamt It’s oh so quiet

15.Spiridon Alexandra 11 ani Galati Mercy on me

16.Szabo Petra 11 ani Ungaria Dolgaja vremja

17.Ursulescu Diana Maria 10 ani Vaslui A dreamed a dream

Pauza de masa 14,30-15,00

Sectiunea Canto Clasic ora 15,00-15,30

1.Anghel Madalina 10 ani Bacau Solveig’s Song

2.Cheptea Georgeta 22 ani Cehia Rusalka

3.Cilenti Gunay 9 ani Galati Caruso

4.Eni Oana Maria 13 ani Buzau Caruso

5.Pintilescu Ilinca 11 ani Bacau Gaetano Donize

6.Slobodaniuc Anastasia 23 ani Rusia My man’s gone now

Sectiunea Pop Romanesc 10-11 ani ora 15,30-16,25

1.Alexandru Alexia 10 ani Barlad Vise si minuni

2.Antochi Delia 11 ani Neamt Floarea Dorului

3.Berghiu Elena 10 ani Barlad Tara mea

4.Bleoju Amalia 10 ani Barlad Mai pot sa visez

5.Cazacu Alesia 10 ani Barlad Cum imi place mie

6.Chetraru Daria 10 ani Bacau Cerul e al meu

7.Cilenti Gunay 10 ani Galati Vreau sa traiesc

8.Gherganu Emma Ioana 10 ani Bacau Tara mea

9.Grigore Bianca 11 ani Barlad Povestea Mea

10.Kiriakopulu Katerina 10 ani Bacau Adevarul

11.Munteanu Alesia 11 ani Tecuci Stelele nu mor

12.Simon Teodora 11 ani Bacau Ce noroc

13.Racheriu Teona 10 ani Piatra Neamt De-ar fi dorul

Sectiunea Muzica Populara 10-12 ani ora 16,25-17,30

1.Anchidim Andreea-Mihaela 12 ani Bacau Frumos mai canta mierla

2.Anghel Alexandra 12 ani Bacau Ciobanas

3.Antohi Delia 11 ani Piatra Neamt Ca moldoveanca nu-I nimeni

4.Amieroaie Ilona 10 ani Bucuresti Sunt fata de la Muscel

5.Baisan Bianca 10 ani Bacau Pe la toate casele (Acapela)

6.Bandac Andreea 12 ani Bacau Hai la joc tata Catrina

7.Chicet Daria 11 ani Iasi Mama mea icoana sfanta

8.Chiriac Stanislav 11 ani Ukraina Ciobanas la oi m-as duce

9.Diaconu Catalin 12 ani Iasi Ciobanas

10.Gagea Alexandru 11 ani Iasi Cucule pasare mandra

11.Iancu Nicoleta 11 ani Tr. Severin Sunt fata din Severin

12.Istoc Ana 10 ani Bacau La iarmaroc

13.Loghin Irina 11 ani Iasi Sora mea mai mare

14.Negrea Teodora 10 ani Iasi Azi e joc in satul meu

15.Rusu Andra 12 ani Bacau Badea-I ciobanas la munte

16.Sacara Petruta 10 ani Iasi Doru e buruiana grea

17.Turcu Marimar Joc batuta pe –ntrecute

18.Moisa Natalia 11 ani Bucuresti Lautaru

PAUZA 15 minute 17,30-17,45

Sectiunea Pop International 13-15 ani ora 17,45-18,35

1.Angles Valentina 13 ani Comanesti Stone Cold

2.Cholac Maria 13 ani Spania

3.Dediu Alicia 13 ani Iasi Take me to the church

4.Fodor Raluca 14 ani Bacau Diamond’s

5.Gavrilut Alecsia 13 ani Piatra Neamt Mercy

6.Marian Ruxandra 13 ani Comanesti Suus

7.Mihalascu Diana 14 ani Buzau If ain’t got you

8.Nicorici Emilia 14 ani Ukraina Malytva

9.Ristea Ioana Elena 14 ani Bacau Ain’t no other man

10.Suditu Madi 13 ani Constanta When we were

11.Tudor Andrei 14 ani Constanta Writing’s on the wall

12.Ungureanu Izabela 13 ani Constanta Take me home

Sectiunea Pop ROMANESC 13-15 ani ora 18,35-19,00

1.Busuioc Ana Maria 13 ani Bacau Iarta

2.Dediu Alicia 13 ani Iasi Iarta

3.Gavrilut Alecsia 13 ani Piatra Neamt Un albastru Infinit

4.Gheorghe Bianca 13 ani Constanta Te iubeam

5.Nechita Viorela 15 ani Vaslu Pasare galbena-n cioc

6.Simon Denisa 13 ani Galati Te astept, saruta-ma

Sectiunea Muzica Populara 13-15 ani ora 19,00-20,00

1.Albu Florentina 14 ani Barlad Moldoveanca, asa-mi spune

2.Barsila Petronela 15 ani Gorj Sarba de la Gorj

3.Boriceanu Malina 13 ani Covasna Larga-l lumea, lat pamantul

4.Bors Carlos 13 ani Gorj Murgule, coama frumoasa

5.Bulugu Viviana 13 ani Vaslui Cimbrisor, cimbrisor

6.Geles Andreea 13 ani Vaslui Hora Modovei

7.Ghinea Nideea 14 ani Bacau Cucule pasare mandra

8.Negru Stefan 15 ani Bacau Vreau sa fi mireasa mea

9.Nicorici Emilia 14 ani Ukraina Canta, canta gura Sparta

10.Plastinaru Melora 13 ani Tr. Severin Foaie verde ca aluna

PAUZA 15 minute 20,00-20,15

Sectiunea Pop International 16-18 ani ora 20,15-20,45

1.Ababei Alexandra 17 ani Bacau All by myself

2.Calancea Ana Maria 16 ani Ukraina Solidau

3.Chitosca Isabela 17 ani Bucuresti Seven nation army

4.Ciobanu Adriana 16 ani Piatra Neamt Dezabilitati Bound to you

5.Diaconu Ana Julia 16 ani Italia Set Fire

6.Moraru Larisa Andreea 16 ani Runnin

Sectiunea Pop International 16-18 ani ora 20,45-21,00

1.Ababei Alexandra 17 ani Bacau Hora din Moldova

2.Pintea Elena 21 ani Vaslui De-ai fi tu salcie la mal

3.Stancu Tudor 17 ani Vaslui De-ai fi tu salcie la mal

Sectiunea Muzica Populara 16-19+ ani ora 21,00-21,45

1.Artim Madalina 17 ani Tulcea Vin cu barca de ma ia

2.Avasiloaie Madalina 19 ani Bacau Rau ma doare inimioara

3.Benchea Claudiu 17 ani Bacau Patru boi cu lant in coarne

4.Buta Ioana 18 ani Bacau Hutuluca din Brodina

5.Calancea Ana Maria 16 ani Ukraina Multumim ca m-ati poftit

6.Chilianu Rodica 26 ani Republica Moldova Foaie verde bob naut

7.Liusu Laura 16 ani Bacau Floricica de pe iaz

8.Poiana Roxana 24 ani Iasi M-o indemnat badita iara

9.Radu Raluca 20 ani Vaslui Eu sunt fata din Vaslui

10.Rotaru Laura 17 ani Vaslui O batuta sa jucam

11.Tamas Nadia 16 ani Bacau Mai badie Constantine

12.Vezeteu Iustin 16 ani Bacau Toata lumea are-un dor

13.Duma Marghidan Loredana 17 ani Maritata nu-I usor

Sectiunea Pop International 19+ ani ora 21,45-22,15

1.Bobeica Alexandra 22 ani Bacau Take this chance

2.Busuioc Diana 22 ani Republica Moldova Ti zdesi

3.Colibasanu Cristian 22 ani Constanta One night only

4.Irava Ivanova 22 ani Spania

5.Tirsina Nadejda 22 ani Franta Emmanuele

PROGRAM 14 mai





Repetiţie la Teatrul de Vară „Radu Beligan“ din Bacău, de la ora 8.30



Defilare prin centrul municipiului Bacău şi depunere de flori la statuia lui „Ştefan cel Mare de la orele10,00 -11,3

Premierea concurenţilor ediţiei a 7-a a Festivalului „Mărul de Aur“ şi Concertul de Gală 15,00