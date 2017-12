VIDEO Saragossa Band, legendele celor mai reuşite petreceri din anii '70-'80, va concerta de Revelion, în Arad

Organizatorii evenimentului, Primăria Arad şi Centrul Municipal de Cultură îi invită pe arădeni să sărbătorească împreună trecerea în Noul An, care va fi marcată, conform tradiţiei, în centrul oraşului cu un concert şi un show impresionant de artificii.

În deschiderea concertului Saragossa Band, în seara zilei de 31 decembrie, pe scena din faţa Palatului Administrativ vor urca, de la ora 22.00, arădenii de la Fantazia şi Claudia Iuga şi Geroge Dancu & Q Band.

Fantazia este cea mai tânără formaţie românească de rock.

Înfiinţată în februarie 2014 la Palatului Copiilor din Arad, trupa îi are în componenţă pe Arthur, Andrei, Robert şi Radu, aceştia fiind îndrumaţi de prof. Paul Edeleni.

Fantazia abordează melodii dintr-un spectru larg, de la rock’n roll, hard’n heavy până la power şi symphonic metal.

Tot în cadrul Revelionului Popular va cânta şi Claudia Iuga şi George Dancu&Q Band. Claudia Iuga a urmat cursurile Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj şi, de câţiva ani, este solista vocală a trupei Quaternion Band (alături de Sergiu Bacoş, Ştefan Gartner, Imi Molnar, Norbi Prentel, Atti Fruda şi Bogdan Bălan).

Invitaţii speciali ai Revelionului de la Arad sunt membri legendarei trupe Saragossa Band, de origine germană, care s-a bucurat de un mare succes în anii ’70-’80.

Grupul a devenit cunoscut în anul 1978, odată cu lansarea piesei „Big Bamboo“, urmând apoi melodii precum „Rasta Man“ şi „Zabadak“, care au ocupat prima poziţie în topurile muzicale din Germania. Următoarele piese, „Red Ginger“ şi „Aiko Aiko“ au deţinut şi ele poziţii fruntaşe în topurile muzicale, însă hitul pentru care trupa este îndrăgită şi astăzi este „Agadou“.

Artiştii germani vor încânta publicul arădean cu ritmurile de samba şi calypso. „Zabadak“, „Rasta Man“, „Agadou“, „Aiko Aiko“, „La Bamba“, „Guantanamera“, „Cecilia“, „Soca Dance“, „Cuba“, „Spanish“, „Sunshine Reggae“, „Rivers of Babylon“, „Hands Up“, „Malaika“, „Gimme hope Jo'Anna“, „In the Summer Time“, „Sun of Jamaica“, „Big Bamboo“, sunt doar câteva dintre melodiile celebrei trupe, care vor putea fi ascultate la Revelionul de la Arad.

