Top 11 sfaturi pentru o viaţă mentală sănătoasă. Cum depăşim cu succes încercările grele de care ne lovim în viaţă

Aceasta susţine că originea suferinţelor se află în mintea noastră şi că sunt o grămadă de întrebări pe care ni le punem de-a lungul vieţii. Ramona Irimie spune că ajungem să avem emoţii atât de intense încât intrăm într-un cerc vicios, datorită gândurilor noastre deficitare, şi ajungem să ne izolăm sau să evităm persoane sau situaţii de frică că vom trece din nou prin ce am trecut. Astfel apar bolile şi tulburările.

„Boala sau tulburarea emoţională sunt semne care ne avertizează că ne-am îndepărtat de echilibru, semne că suntem dominaţi de convingeri eronate, interpretări greşite. Cine nu a trecut prin clipe de umilinţă când i s-au spus vorbe urâte, denigratoare, insulte, vorbe pe care le auzea apoi toată noaptea tot mai intense, încât somnul nu mai venea, iar mintea făcea scenarii negative? Ai suferit din cauza egoismului celorlalţi când ţi s-a spus că eşti diferit şi nu ai valoare? Ai suferit când ai fost iubit(ă) doar când ascultai ce ţi se cerea şi neiubit sau respins când greşeai sau refuzai să faci un lucru ce te-ar fi prejudiciat? Ai simţit furie, ură când ceilalţi te criticau din egoism sau invidie?", întreabă psihoterapeutul Ramona Pencea.

Aceasta spune că psihoterapia este calea spre sine şi spre ceilalţi, pentru că doar cunoscându-te pe tine însuţi (însăţi) poţi trăi bine şi în armonie cu ceilalţi. Psihoterapeutul Ramona Pencea vine şi cu câteva sfaturi:



1. “Cine e mai valoros sau mai demn de respect decât mine?”- pune-ţi întrebarea asta şi nu te grăbi să răspunzi!



2. Ce te învaţă religia ta? Citind Biblia afli că eşti o faptură atât de minunată, mai mult, afli că: ”minunate sunt lucrurile tale şi mai mult şi sufletul meu le cunoaşte foarte”- Psalmul 138.



3. Ascultă-ţi sufletul! El cunoaşte valoarea ta ca om, ştie că valoarea ta ca om nu depinde de ceea ce spun alţii despre tine, tu nu devii ce spun alţii că eşti! Şi toţi cei care fac parte din viaţa ta, dar şi ceilalţi sunt făpturi minunate ! Da, inclusiv cei care s-au comportat cu tine într-un mod ce ţi-a adus durere!

Întâlnind în viaţă persoane care se comportă aşa cum ţie nu îţi place, puneţi întrebarea care e partea ta de răspundere, ce ai de învăţat din asta. Îţi poţi da seama că în acest timp îţi dezvolţi caracterul, îţi dezvolţi inteligenţa de a evalua raţional situaţia, vei fi mai rabdător, tolerând imaturitatea persoanei care se comportă urât, îţi dezvolţi compătimirea pentru că aceea persoană care se comportă atât de neplăcut este dominată de o gândire iraţională.

4. Un dicton tibetan spune: ” nu e nebun nebunul, ci cel care îi răspunde.” În psihoterapia cognitiv-comportamentală te antrenezi să fii asertiv, adică să-ţi recunoşti drepturile, să le respecţi şi să alegi soluţia de-a ieşi din situaţia în care se abuzează de tine sau nu se ţine cont de opiniile sau sentimentele tale. Nimeni nu-ţi spune să tolerezi răul şi să-l accepţi, aşa cum procedează soţia bătută şi abuzată zilnic de un soţ cu probleme de gândire şi comportament, de exemplu.

5. Evoluăm în raport cu ceilalţi, avem nevoie de ceilalţi, ne dezvoltăm în contactul cu ei, de aceea, a nu ne cunoaşte, a nu cunoaşte cine suntem şi cum să gândim sănătos înseamnă ignoranţă, suferinţă, criză existenţială.

6. Ne sunt maeşrtii şi cei care ne ajută cu bunătate şi necondiţionat, dar şi cei care sunt dominaţi de cerinţe imperative iraţionale, adică cei care se comportă urât sau nedemn cu noi. Cum am putea afla cât de magnifică e mintea noastră dacă nu am fi supuşi la provocări şi cum am cunoaşte forţa sufletului nostru dacă nu am avea ocazii de vindecare? Cum ne-am da seama dacă un comportament este bun într-o situaţie dacă nu am greşi sau nu am testa şi altceva? Emoţiile noastre provin din gândurile noastre şi este deosebit de plăcută senzaţia care o ai când poţi să le schimbi, schimbându-ţi gândurile. Verifică şi tu!

7. Respectă-ţi drepturile, respectă drepturile celorlalţi, elimină acţiunile care nu te ajută şi fac rău. Caută un psiholog-psihoterapeut să te ajute în cunoaşterea şi perfecţionarea ta personală, când te doare o măsea nu mergi la un doctor dermatolog.



8. Originea suferinţelor se află în mintea noastră! Vindecarea se află în mintea noastră şi depinde de acţiunile noastre, nu ale celorlalţi, oricât le-ar plăcea unora să dea vina pe alţii!



9. Toţi suntem valoroşi şi demni de respect, de la cel mai mic până la cel mai mare! Vom greşi, dar vom critica constructiv acţiunile, comportamentul, nicidecum pe noi ca persoane.



10. Corpul nostru se schimbă în fiecare moment, organele noastre funcţionează ca o orchestră, alege să-ţi schimbi gândirea şi comportamentul şi să rămâi în echilibru cu tine şi cu ceilalţi, rămânând în echilibru vei fi sănătos şi fericit, vei vedea măreţia ta ca făptură de lumină.



11. Mai ţine cont de faptul că orice gând, fie bun, fie rău, se-ntoarce la sursa care l-a creat, fie că îţi place sau nu, fie că te crezi îndreptăţit sau nu, fie că ai fost conştient sau nu… conştientizează gândurile, convingerile, credinţele formate şi fă ordine în tine.



