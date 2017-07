The Walk deschide seria proiecţiilor lunii iulie la cinema Arta

Doisprezece oameni au păşit pe lună, însă numai unul a parcurs, sau va fi parcurs vreodată, imensul vid dintre cele două Turnuri Gemene. Acel om e Philippe Petit.

The Walk este un film care captivează spectatorii nu doar prin tensiunea şi intensitatea cu care prezintă povestea personajului principal, ci şi prin efectele vizuale incredibile aduse pe ecran de regizorul Robert Zemeckis, creditat ca fiind unul dintre cei mai spectaculoşi povestitori în imagine din cinematografia mondială şi un inovator în materie de efecte vizuale.

Filmul prezintă povestea adevărată a tânărului Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt), singurul om care a parcurs vreodată prin aer, pe sârmă, distanţa dintre Turnurile Gemene. Robert Zemeckis, regizorul premiat la Osca şi cunoscut pentru filme precum Forrest Gump, Back to the Future şi Cast Away, foloseşte o tehnologie revoluţionară pentru a reda o poveste emoţională, centrată pe personaje puternice. Filmul este o scrisoare de dragoste pentru Parisul şi pentru New Yorkul anilor ’70, dar mai ales pentru Turnurile Gemene.

Regia: Robert Zemeckis

Durata: 123 minute

Rating: AP12 - acordul părinţilor pentru copii sub 12 ani

Evenimentul este organizat de Centrul Municipal de Cultura Arad în colaborare cu Asociaţia CitiZenit şi face parte dintr-o iniţiativă pe termen lung de revitalizare a cinematografelor arădene.

