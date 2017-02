Tânăra de  nota zece care nu părăseşte ţară. Îşi doreşte să profeseze în România ca notar

Ruxandra Ioana Neamu urmează la Timişoara, Facultatea de Drept. Şi ca studentă, arădeanca s-a menţinut tot printre primii.



„După susţinerea examenului de bacalaureat, multe persoane m-au întrebat de ce nu am plecat din ţară la o facultate din străinătate. Le-am răspuns acum patru ani acelaşi lucru pe care l-aş răspunde şi acum: «şi în România se face şcoală, şi în România ai şanse să reuşeşti prin muncă, şi în România cei care învaţă sunt apreciaţi. Dacă îţi doreşti cu adevărat, poţi să faci performanţă oriunde! Nu m-am gândit nicio secundă să plec, deoarece simt şi ştiu că aici îmi este locul”, a declarat Ruxandra Ioana Neamu. Ea este acum studentă în anul IV de facultate şi are bursă.



Ea mai afirmă că a ales Timişoara, deoarece este un centru universitar renumit. „Spun mereu cu mândrie şi bucurie că am terminat la Colegiul Naţional "Moise Nicoară", deoarece a fost cea mai bună pregătire pentru anii care aveau să urmeze. Am ales să continui studiile la Timişoara, deoarece ştiam că este un centru universitar renumit şi voiam să aleg ce e mai bun în domeniul pe care voiam să îl urmez: dreptul. Nu mi-am depus dosarul la nicio altă facultate. Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a fost singura mea opţiune. Nu am regretat nicio secundă această alegere, deoarece aici pregătirea e foarte bună pentru ceea ce ne dorim toţi absolvenţii de drept: admiterile în profesiile juridice. Sunt foarte fericită şi mulţumită de alegerea pe care am făcut-o, de domnii profesori care m-au făcut să iubesc dreptul şi de calitatea învăţământului” a mai declarat Ruxandra.



Ruxandra are 23 de ani FOTO arhivă personală

Aceasta mai spune că după absolvirea facultăţii speră că se va îndeplini dorinţa ei la Bucureşti. Ea îţi doreşte să fie admisă la Institutul Notarial Român.

„Ştiu că este un drum lung, dar cred cu tărie că prin multă muncă şi curaj se poate reuşi. În aceşti patru ani de facultate am oscilat între diferitele profesii juridice, însă am ajuns la concluzia că aceasta este cea care mă reprezintă cu adevărat. Cu toate că îmi doresc să îmi construiesc o carieră în Timişoara deoarece simt că oferă mai multe oportunităţi tinerilor decât Aradul, nu exclud nici să mă întorc în oraşul meu natal de care mă simt foarte ataşată. Am plecat din Arad absolventă de liceu şi sper să mă întorc notar”, închie arădeanca.

