Povestea uneia dintre cele mai influente creatoare de modă din România. Cum a ajuns s-o îmbrace pe Carmen Iohannis

Creatoarea de modă Eli Lăslean (60 de ani) conduce societatea Elis, unul dintre cele mai influente branduri în domeniul vestimentar din România. Are magazine în Bucureşti şi Arad, iar de-a lungul timpului Lăslean a creat rochii pentru Angela Similea, Cristina Ţopescu, Alessandra Stoicescu, Mădălina Manole, dar şi pentru multe dintre sportivele de elită ale României: Nadia Comăneci, Simona Amânar, Laura Badea, Simona Halep, iar în urmă cu doi ani a devenit stilista primei doamne a României, Carmen Iohannis.

„Când eram copil am început să-mi fac hăinuţe singură, apoi pentru prietele mele. Îmi făcea mare plăcere să tricotez, să cos, îmi plăcea mult lucrul manual. Talentul l-am moştenit de la mama mea care era cea mai talentată persoană pe care am cunoscut-o. Avea o capacitate extraordinară de a realiza ceea ce vedea. Dacă vedea un model de tricotaj de exemplu, cu andrelele era capabilă să-l relalizeze. Era un fenomen. Am moştenit talentul, dar nu am ajuns însă la performanţa ei”, declară Eli Lăslean.



Eli Lăslean, alături de primele doamne Brigitte Macron şi Carmen Iohannis, în show-room-ul Elis din Bucureşti FOTO Arhivă personală

După Revoluţie a început totul pentru arădeancă. Mai exact, unul dintre prietenii ei i-a lansat o provocare pentru că a văzut că îi plăcea să facă haine, pe care încerca să le plaseze în magazinele de profil existente pe atunci în Arad.

Prima colecţie prezentată

„M-a provocat să fac o prezentare de modă. Şi prima prezentare de modă Elis a fost în Sala Polivalentă din Arad, unde am prezentat o colecţie pentru copii. Fiul meu avea pe atunci şapte ani. Am adunat copiii de pe stradă, prietenii lui, cei care erau în zona aceea, unde stăteam şi am realizat o colecţie cu haine pentru copilaşi. Erau ca nişte îngeraşi. Colecţia a fost foarte apreciată. În a doua parte, am avut o colecţie pentru adolescente. Am făcut acea prezentare de modă şi, cum am fost răsplătită cu ropote de aplauze, am decis să mă organizez astfel încât să deschid o afacere. În decembrie 1991, am dat primul examen în faţa clientelor din Timişoara şi l-am trecut cu mare succes. Îmi aduc aminte că în anii 1992, 1993 ajunsesem renumită la Timişoara. Veneau clientele de acolo şi se îmbrăcau la noi. Am continuat frumos cu multă credinţă şi dorinţă de reuşită. Am un sistem de valori care mă face fericită şi pe care l-am păstrat în toţi aceşti ani. Am avut dorinţa de a vedea toate femeile din jurul meu frumos îmbrăcate”, a explicat creatoarea de modă.

Emma Hart ca model de viaţă

Pe arădeancă a impresionat-o foarte mult personajul Emma Hart, din filmul Preţul Succesului. „Personajul Emma Hart m-a impresionat foarte mult. Mai precis, succesul fabulos pe care a putut să-l întregistreze o tânără plecată de la ţară şi care nu avea argumente materiale, doar inimă deosebită şi o voinţă de nestrămutat. M-a făcut să mă identific cu acest personaj şi sunt fericită că peste ani am cele mai frumoase cliente. Bogăţia mea este frumuseştea lor. Femei de top care conduc cele mai mari instituţi bancare din ţară sunt clientele mele”, a mai mărturisit creatoarea de modă.

În urmă cu doi ani, Principesa Margareta şi-a sărbătorit ziua de naştere la Castelul Peleş, iar Klaus Iohannis şi Prima Doamnă s-au numărat printre invitaţi. Carmen Iohannis a avut o apariţie spectaculoasă, purtând o rochie albă cu care a făcut senzaţie. Ţinuta a fost realizată de creatoare de modă arădeancă Eli Lăslean.



Cuplul prezidenţial, la Palatul Peleş. Carmen Iohannis poartă rochia creată de Eli Lăslean FOTO: arhivă personală

În perioada 24 -25 noiembrie, la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” din Arad va avea loc un eveniment dedicat brandului Ellis: 25 de ani de activitate. „Visul pe care l-am avut s-a transformat în realitate. Am reuşit să fac fericite mii de femei prin rochiile pe care le-am creat pentru ele. În fiecare rochie am pus un strop din sufletul meu”, a declarat Eli Lăslean, creatoarea Casei de modă Ellis.

Evenimentul aniversar va cuprinde „Gala Ellis, 25 de ani de pasiune în modă”, care se va desfăşura la Colegiul Naţional „Moise Nicoară”. A doua zi, sâmbătă, 25 noiembrie, în parteneriat cu Facultatea de Design a Universităţii „Aurel Vlaicu”, în incinta colegiului va fi organizat Ellis Fashion Open Day. „Aşa cum eu am învăţat să cos în atelierul de croitorie al acestui liceu, aşa doresc să fac cunoscute activităţile care se desfăşoară într-o casă de modă şi, de ce nu, să inspir tinerii să viseze la o carieră de succes în lumea modei. De aceea, vom organiza cinci ateliere cu activităţi lucrative care se desfăşoară într-o casă de modă, sperând să-i inspirăm şi pe alţi tineri”, a declarat Eli Lăslean. La Gală va participa şi Anca Ţurcaşiu.

Doamnele şi domnişoarele care nu au purtat încă o creaţie Ellis trebuie să ştie că pentru un cocktail ţinutele ei se găsesc şi la preţul de 100 de euro. Ele pot fi realizate dintr-un un triplu voal, din stofă sau satin. Când vine vorba despre o ţinută persoanlizată, preţul creşte considerabil, deoarece este o lucrare care necesită o muncă de concepţie.





