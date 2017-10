Povestea octogenarilor care s-au întâlnit la 64 de ani de la terminarea liceului

Cei şase care au venit la întâlnire au între 81 şi 85 de ani. Toţi îşi aduc aminte de anii de liceu cu drag. Le pare rău că de la an la an sunt tot mai puţini. Una dintre doamne a venit tocmai din Germania să îşi vadă colegii octogenari.

Este vorba despre prima generaţie de absolvenţi ai Şcolii Medii Tehnologice Horticole Româno-Germană Lipova, astăzi Liceul Sever Bocu.

Până la întâlnirea de 35 de ani s-au văzut toţi cu dirigintele, s-a strigat catalogul, apoi însă au urmat întâlniri mai rare, în care numărul lor a fost tot mai scăzut. După 64 de ani de la terminarea liceului, şase dintre absolvenţi s-au întâlnit din nou. Nu le-a fost uşor, deoarece toţi au o vârstă înaintată şi unii au venit din alt judeţ sau chiar din altă ţară, însă nu s-au lăsat şi au petrecut câteva ore împreună, timp în care au depănat amintiri.

Elevii şi profesorii promoţiei respective FOTO arhivă personală Elena Ardelean (Onţanu)

Doar ei au mai rămas în putere din cei rămaşi în viaţă. Anii au trecut, ei au ieşit la pensie, au copii şi nepoţi. Este vorba despre Elena Ardelean (Onţanu) -85 de ani, Kathi Greisiger (Mitzka) – 82 de ani, Marika Mathiassich (Şerb) -81 de ani, Radu Bolog -85 de ani, Elisabea Stăniloiu (Theiss) – 83 de ani şi Maria Irimia (Vuia) -82 de ani.

Chiar dacă nu au pagini de Facebook ei au reuşit să ţină ani de zile legătura prin telefon sau scrisori. Aşa mai ştiu unul de altul.

Marika Mathiassich (Şerb) spune că au fost frumoşi anii de liceu, însă ea a avut o supărare deoarece nu a absolvit profilul pe care l-a început. „Am început comerţul, însă s-a schimbat profilul. S-a schimbat în horticol şi nu mi-a plăcut”, spune Marika. Aceasta a lucrat ani de zile la bancă, apoi în domeniul materialelor de construcţii de unde a ieşit la pensie. Femeia precizează că ei erau la liceu după razboi şi că nu le-a fost chiar aşa de uşor. Nu aveau ca şi acum atâta mâncare şi haine. Era o perioadă mai grea. La întâlnirea de la Lipova a venit din Deva împreună cu colegul Radu.

Elena Ardelean (Onţanu) are cea mai înaintată vârstă dintre doamnele prezente. La întâlnire a fost mereu cu zâmbetul pe buze şi cu ochii licărind de fericire că se află din nou printre colegi, puţini câţi au mai rămas. Aceasta spune că anii de liceu au fost pentru ea cei mai frumoşi, fiind pe atunci o tânără înaltă cu părul blond.

„Îmi aduc aminte că toţi eram frumoşi, eram tineri. Nu aveam niciun gând. Aproape că nici problema învăţatului nu o aveam, dar au trecut mulţi ani. Pot spune că au fost cei mai frumoşi ani, cele mai frumoase amintiri rămase. Viaţa era altfel, mai frumoasă, ne înţelegeam bine. După absolvirea liceului, Elena a lucrat o perioadă în domeniu, apoi a fost angajată la Protecţia Consumatorului de unde a ieşit la pensie. Cu ea la multe întâlniri a fost şi nepotul Lucian, care are acum are 39 de ani, şi care îşi aminteşte că pe când avea cinci ani a participat cu bunica lui la întâlnirea lor de 35 de ani de la absolvire.





Lucian alături de bunica lui şi foştii ei colegi

„Deşi eram foarte mic îmi aduc aminte că au intrat toţi în clasă şi că un profesor nevăzător le-a pipăit faţa pe rând în timp ce ei îşi spuneau numele. De atunci am început să-i cunosc pe colegii bunicii. Cu timpul am fost şi la alte întâlniri. Mă bucur că s-au întâlnit şi în acest an. Eu o duc mereu pe bunica să-şi vadă colegii. Le ştiu şi poveştile. Caracterul şi vitalitatea nu se demodează niciodată. Am primit din nou o lecţie de viaţă”, spune Lucian.

Despre Radu Bolog, singurul bărbat printre doamnele colege care se aflau la întâlnire, Lucian spune: „un domn elegant, de la cravată şi până la pantofi, mereu informat şi pregătit la fiecare întâlnire cu câte un trandafir roşu pe care îl dăruieşte cu drag colegelor care participă”.



Radu Bolog a avut şi de această dată câte un trandafir pentru fiecare fostă colegă. Acesta spune că anii pe care i-a petrecut în liceu au fost de neuitat.

„Eram foarte uniţi. Era multă armonie. Făcem şi câte o ieşire”, spune Radu Golog, cel care a lucrat ca şi inginer până a ieşit la pensie.

Kathi Greisiger (Mitzka) locuieşte în Germania şi a venit special în ţară pentru această întâlnire. Spune că în timpul liceului o profesoară o punea să scrie articole la gazeta de perete şi ea s-a săturat şi a trecut la altă secţie.

„A fost o perioadă frumoasă. Aveam şi noi distracţii. Sâmbăta aveam „ceai dansant”. Erau colegi care cântau la acordeon, la pian. Toate întâlnirile erau foarte frumoase”, spune Kathi Greisiger (Mitzka).

Cei prezenţi la întâlnirea de 64 de ani s-au despărţit după ce s-au îmbrăţişat şi şi-au urat sănătate cu promisiunea că vor repeta gestul şi anul viitor.

