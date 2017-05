Ioan Marin Crişan, la întâlnire cu ambasadorul Marii Britanii în Ungaria

Evenimentul în sine a avut loc în cadrul întâlnirilor lunare "EU-Chambers Business Chill"!.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai ambasadelor din Regatul Unit, oamnei de afaceri din Ungaria, precum şi repezentanti ai unor firme din Marea Britanie care au afaceri pe teritoriul maghiar.

Cu această ocazie, E.S. Iain Lindsay OBE a vorbit despre oportunităţile de afaceri, continuarea şi dezvoltarea celor existente, precizând totodată, că Brexit-ul nu va afecta cu nimic continuarea colaborărilor eonomice cu statele membre ale Uniunii Europene: „Salut o Cameră de Comerţ dinamică pregătită să ofere un sprijin direct afacerilor britanice în Ungaria. Eu şi echipa mea din cadrul Ambasadei vom lucra mai îndeaproape cu dumnavoastră pentru a ne atinge obiectivele comune. Dorim să aprofundăm relaţia noastră cu Camera de Comerţ şi să lucrăm împreună pentru interesele economice şi de afaceri britanice, pentru succesul şi prosperitatea Regatului Unit ".



Într-o discuţie privată avută cu preşedintele Filialei Arad a Confederaţie Patronatul Român, Ioan Marin Crişan, E.S. Iain Lindsay OBE, a ţinut să precizeze: „Nu consider Brexit-ul ca un sfârşit, ci un nou început cu statele membre ale Uniunii Europene şi declar ferm că niciodată Anglia nu va întoarce spatele tărilor cu care a avut o lungă şi fructoasă colaborare economică. Aici vorbim şi despre România.”



În perioada 2003 – 2007, E.S. Iain Lindsay OBE a fost şef adjunct al Misiunii şi Consilier Politic la Bucureşti, aducându-şi o contribuţie la aderarea României la NATO şi la UE, domnul Ioan Marin Crişan a dorit să afle de la Înaltul diplomat engelz care este părerea domniei sale care va fi soarta tinerilor români plecaţi în Marea Britanie, în special, şi a celor care studiază acolo. „Până acum dar şi în următorii patru, cinci ani tinerii vor fi lăsaţi să îşi termine studiile şi vor avea drepturi egale cu cele ale cetăţenilor britanici. Dar, mai departe încă nu pot să dau vreun pronostic. Însă, şi după Brexit, Marea Britanie va dori să rămână un pol de atracţie al tinerilor talentaţi, deoarece ca şi orice ţară cu o economie puternică avem nevoie de aşa ceva.”



Nu lipsit de importanţă este faptul că, în prezent, în Marea Britanie se află aproximativ jumătate de milion de cetăţeni de origine română.



Ioan Marin Crişan a mai declarat: „Mă bucur nespus de mult că am fost invitat la întâlnirea cu E.S. Iain Lindsay OBE, Ambasadorul Marii Britanii în Ungaria, că am putut avea o discuţie privată în limba română, deoarece Excelenta Sa a avut misiuni diplomatice în România. De asemenea, am putut să discut nu doar despre situaţia tinerilor români plecaţi la studiu în Marea Bitanie, ci şi despre continuarea şi dezvoltatrea relaţiilor economice dintre România şi Marea Britanie, după Brexit. Sunt deosebit de încântat că am aflat şi că pot să duc mai departecomunităţii de afaceri din România, mesajul ambasadorului, care aşa cum spunea chiar Excelena sa, Marea Britanie va continua colaborarea şi cooperarea economică şi politică cu toate tările membre ale Uniunii Europene, inclusiv România”.

Vă mai recomandăm: Românul sudor care se arată mândru de meseria prin care a crescut profesional

Filiala din Arad a Patronatului Naţional Român a fost alături de Familia Regală a României, la un forum economic