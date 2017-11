Christian Tour a anunţat că aduce Blue Air pe Aeroportul Internaţional din Arad

Anunţul a fost făcut în cadrul unei conferinţe de presă. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Claudia Boghicevici, a declarat în cadrul conferinţei că obiectivul revitalizării Aeroportului a fost asumat de conducerea Consiliului Judeţean şi după o perioadă de investiţii rezultatele au început să apară.

„Consiliul Judeţean Arad s-a implicat foarte intens în relansarea Aeroportului Internaţional. După o perioadă de pauză cauzată de lucrările la autostradă, Aeroportul a repornit cursele anul acesta, în perioada verii, cu o destinaţie internaţională tentantă: Antalya, Turcia. Două agenţii de turism au considerat Aradul atractiv, şi nu s-au înşelat. Gradul de ocupare a curselor a fost de peste 95%, ceea ce demonstrează potenţialul Aradului şi a determinat extinderea programului de chartere de vacanţă şi pentru anul 2018. Am avut un total de 30 de zboruri Arad-Antalya-Arad, în perioada iunie-septembrie. Anul acesta, un total de 10.830 de pasageri au zburat de pe aeroportul nostru numai spre Turcia. De aceea, suntem convinşi că anul 2018 va fi un an bun şi că rezultatele din vara acestui an se vor repeta. Muncim foarte mult pe dezvoltarea de rute noi, avem legături foarte dese cu operatori aerieni. Faptul că am investit într-un terminal nou şi că aeroportul este aproape de centrul oraşului, de zonele industriale şi de aeroport reprezintă un avantaj pe care îl susţinem în toate discuţiile cu operatorii. Le mulţumesc pentru încredere partenerilor noştri de la Christian Tour şi îi asigur că au în conducerea Consiliului Judeţean Arad un partener corect de afaceri, care face tot posibilul pentru promovarea Aradului ca destinaţie, a Aradului ca punct de plecare şi a Aeroportului”, a declarat Claudia Boghicevici.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul Consiliului Judeţean Arad, directorul executiv al companiei Christian Tour, Doina Grigoraş, a precizat că zborurile charter spre Grecia vor fi operate începând cu anul 2019, urmând a se stabili care va fi destinaţia.

Zborurile spre Turcia vor fi operate de compania aeriană Blue Air în perioada 5 iunie - 18 septembrie 2018.

