Proteste la Spitalul Judeţean: „E lagăr de exterminare. Aici mor copiii pe capete“ FOTO

La ora 17,00 aproximativ 30 de persoane au fost prezente în faţa instituţiei medicale şi au cerut socoteală conducerii Consiliului Judeţean Arad şi administraţiei spitalului pentru batjocura la care sunt supuşi copiii şi părinţi care ajung în diferite secţii ale spitalului.

„Am avut copilul internat şi au spus că a avut rujeolă. Niciun doctor nu a venit să-l vadă, doar o studentă, şi a zis să luăm copilul de aici că se îmbolnăveşte mai rău. Am avut noroc că a avut imunitate, l-am luat şi l-am trimis în străinătate. Acolo am aflat că nu a avut rujeolă. Doctoriţa Dana Oprea nu a venit să-l vadă vreodată, am făcut sesizare, dar nu am primit niciun răspuns de la directorul medical la care făcusem sesizarea. Un fals grosolan”, spune Cuilca Irimie, părintele unui copil de 10 luni, internat în Spitalul Judeţean Arad.

Mămica unui alt copil povesteşte că 10 ore nimeni nu i-a băgat copilul în seamă, deşi era suspect de rotavirus.

„Copilul meu a fost internat la ora 4 dimineţa, nu i-au pus branulă. Ajuns în secţia de infecţioase a fost înţepat de 15 ori la rând, ceea ce e teroare şi pentru un adult. Montarea branulei copilului a avut loc la ora 14, la aproape 10 ore de la internare. În cele cinci zile de internare pe doamna doctor am văzut-o de două ori, mi-a reproşat că am avut un copil obez. Am fost judecată pentru faptul că cei mici s-au atins între ei în salon, al meu fiind cu rotavirus. Vă daţi seama că într-un spaţiu de patru metri pătraţi este imposibil să nu se infecteze unul de la celălalt. Actul medical nu a fost în regulă. Nu a primit tratamentul necesar, ci doar antibiotic, foarte puternic, care l-a ajutat să nu ia alte boli”, spune Andra Gruţu.

Condiţiile inumane din spital sunt descrise de o altă mămică, ce a explicat faptul că opt persoane au fost internate în doar două paturi.

„Nu este normal ca în această ţară şi în acest oraş, copilul meu să nu fie tratat corespunzător. Fetiţa mea a fost internată în stare proastă şi mi s-a spus că nu pot face investigaţii decât luni. În salon eram patru mame cu patru copii, deci opt persoane într-o cameră cu două paturi. Nu am beneficiat de tratament, nici condiţii. Băiatul a fost internat cu meningită, lucru infirmat la spital la Timişoara. ore întregi secţia a fost goală, dcotoriţa de aici nu a mai apărut, asistentele sunt singure, ele fac tot. E ceva de nedescris. E lagăr de exterminare. Aici mor copiii pe capete”, spune Cristina Rusu.

La aproximativ jumătate de oră de la declanşarea protestului, directorul interimar al Spitalului Judeţean, Corina Crişan, a coborât printre oameni şi i-a chemat la discuţii în clădirea administrativă a spitalului.

