În Cartea Recordurilor cu  500 de genuflexiuni

Toţi au participat la Transilvania Fitness Festival. Prima ediţie a festivalului s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, prima fiind dedicată exclusiv antrenorilor interesaţi de diverse specializări în domeniu, iar cea de-a doua tuturor amatorilor de antrenamente sportive diverse.

„Transilvania Fitness Festival a fost o experienţă de neuitat. S-a lăsat cu Auăleu!!! Am articipat la clase de la ora 9 până la ora 19. Am cunoscut antrenori români şi străini care iubesc ceea ce fac şi transmit sportul cu energie şi dragoste. Am experimentat două stiluri de kangoo jumps, am învăţat bodyart, super jump, deepwork şi sylo şi am avut şansa de a mă antrena cu cei mai iubiţi antrenori străini: Panos Balatsinos - bootcamp class, Per Markussen - functional training si Balazs Czanik - super capoiera aerobic. Am intrat în Cartea Recordurilor alături de alţi 400 de oameni care iubesc sportul arbitraţi de Cristian Margarit şi de arădeanul Ovidiu Haţegan cu 500 de genuflexiuni. Pentru asta şi pentru toate momentele faine ... mulţumesc Auăleu Fitness”, a declarat Alexandra, una dintre participante.



Organizatorul principal al evenimentului a fost Auăleu Fitness, având ca parteneri oficiali compania AerowerEuropa de Est, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ şi Primăria Arad, prin Centrul Municipal de Cultură.

