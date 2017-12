Ziua Naţională a României, sărbătorită la Alexandria. Sute de alexăndreni au asistat la parada militară

În ciuda vremii neprietenoase, manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie s-au bucurat de o prezenţă numeroasă la Alexandria . Sute de alexăndreni s-au adunat în zona Monumentului Eroilor din Primul Razboi Mondial, locul de desfăşurare a ceremoniei militare prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei.



La manifestarea organizată de Prefectura, Consiliul Judetean Teleorman, Primaria Municipiului Alexandria, Garnizoana Alexandria si Episcopia Alexandriei si Teleormanului au participat reprezentantii autoritatilor publice judetene si locale, parlamentarii judetului si reprezentantii filialelor partidelor politice, reprezentantii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, ai operatorilor economici, ai sindicatelor si organizatiilor nonguvernamentale, reprezentantii filialelor veteranilor de razboi, ai filialei cadrelor militare in rezerva si in retragere si ai revolutionarilor, alaturi de cetateni ai judetului.



” La 99 de ani de la Marea Unire, un an până la primul centenar al ţării noastre, a fost pornită numărătoarea inversă, s-a intrat în ultima sută de metri în ceea ce priveşte organizarea acestui eveniment istoric:prima sută de ani de României unite. Şi deşi poate nu simţim, şi noi, cetăţenii obişnuiţi, suntem particule ale istoriei care se scrie zi de zi. Deşi noi nu am avut norocul să ne naştem într-un timp care să ne permită să fim părtaşi ai evenimentului de la 1 Decembrie 1918, avem şansa să fim astăzi actori ai evenimentelor ce se petrec acum, să trăim şi să scriem prin gesturi şi fapte istoria cotidiană să eliminăm dezbinarea şi ura, mult prea inoculate românilor simpli, prin mici metode inexistente acum 99 de ani. Nu ura şi dezbinarea, nu interesele private ale unora sau altora au condus această naţie către măreţul 1 decembrie 1918, ci glasul sângelui străbun, bătăile la unison ale inimilor de români adevăraţi, conştiinţa că uniţa vom fi puternici, dorinţa de a ne decide singuri viitorul” a spus primarul Alexandriei, Victor Drăguşin, în discursul rostit cu prilejul manifestării.



Ca în fiecare an, cel mai spectaculos moment al ceremoniei a fost parada militară în cadrul căreia mai multe instituţii din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi-au prezentat tehnica din dotare.Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “A. D. Ghica” Teleorman, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Inspectoratul de Politiţe Judeţean, SRI, Poliţia de Frontieră au prezentat cele mai noi echipamente, autospeciale, utilaje din dotare.





Municipalitatea a pregătit şi în acest an o masă de sărbătoare cu 2000 de porţii de varză cu cârnaţi, 1000 de litri de vin fiert şi 300 de litri de ceai. În cortul special amenajat lângă locul de desfăşurare al manifestării, alexăndrenii s-au înghesuit să prindă o porţie de varză cu cârnaţi şi un pahar de vin fiert sau ceai.





Spectacol ” Iubesc România”



La Alexandria, Ziua Naţională a României, va fi sărbătorită, astăzi, în centrul oraşului. Consiliul Judeţean Teleorman prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Teleorman organizează cu prilejul Zilei de 1 Decembrie, spectacolul “Iubesc România”, în cadrul căruia artişti consacraţi vor evolua pe scena din faţa Casei de Cultură Alexandria, începând cu ora 16.30.

Alexăndrenii vor avea parte de Ziua Naţională a României de recitaluri susţinute de Maria Dragomiroiu, Ion Paladi, Ansamblul “Burnasul” sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraş, 3 Sud Est şi Ro-Mania .